नोएडा में चोरी और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, बेहोशी का स्प्रे डालकर हो जाते थे फरार

सेंट्रल नोएडा सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट और चोरी करने वाले गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गैंग के सदस्य नशे का इंजेक्शन खुद को लगाकर वारदात को अंजाम देते थे. इस गैंग के सदस्य को शराब, चरस आदि से नशा ही नहीं होता है. जेल से छूटने के बाद फिर से दोनों ग्रेटर नोएडा में सक्रिय हो गए. बदमाश सिराजुद्दीन गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी जेल जा चुका है.

सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद चाहर ने बताया कि, पुलिस की एक टीम मोजर बेयर गोलचक्कर के पास सर्विस रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी. तभी एक बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने रेलवे लाइन की तरफ से जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया. शक होने पर घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई के दौरन दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए.

बदमाशों के कब्जे से तमंचा-कारतूस व चोरी का माल बरामद

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए बदमाशों की पहचान पुलिस ने शिकारपुर निवासी सिराजूद्दीन उर्फ गुड्डू पुत्र नसीरूद्दीन पिलखुवा निवासी मयंक पुत्र अवनीश के रुप में की है. पुलिस ने उनके पास से तंमचा, कारतूस, सूरजपुर के नवादा मंदिर से दानपात्र तोड़कर चोरी किए गए 20700 रुपये, तिलपता गांव में एक घर में घूस कर चोरी किया गया मोबाइल, 2165 रुपये, एक बैग और दो आधार कार्ड, ताला तोड़ने के उपकरण और चोरी की एक बाइक बरामद की है.

दोनों ही आरोपियों पर पूर्व में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस ने बताया कि सिराजूद्दीन उर्फ गुड्डू के खिलाफ गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत अन्य जिलो में करीब 17 मुकदमे दर्ज है. वहीं, मंयक पर पांच मुकदमे दर्ज है. दोनों ही आरोपी नशे के शिकार है. इंजेक्शन लगाने के बाद ही ये से लूट या फिर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए निकलते थे. लूट और चोरी के मामले में सिराजुद्दीन पर गैंगस्टर एक्ट लगाई थी.

स्प्रे के जरिये बेहोश कर हो जाते थे फरार

बताया गया कि साल 2025 में सिराजुद्दीन गाजियाबाद और मंयक नोएडा से जेल गया था. जेल से बाहर आने के बाद दोनों फिर से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे. इनके पास से पुलिस ने स्प्रे बरामद किया है. वह लूट के दौरान विरोध करने पर आरोपी उसे स्प्रे के जरिए बेहोश कर फरार हो जाते थे.