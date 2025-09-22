नोएडा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति अभियान के फेस-5 की शानदार शुरुआत हो चुकी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में इस अभियान का उद्घाटन किया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट नोएडा के सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट में किया गया.

इस मौके पर नोएडा में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने 'जागरूकता रैली' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रैली जीआईपी मॉल से शुरू होकर शहर के प्रमुख इलाकों से होती हुई नोएडा स्टेडियम तक पहुंची. रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षा के प्रति भरोसा बढ़ाने का संदेश देना है.

रैली में शामिल 50 महिला पुलिसकर्मी स्वयंसिद्धा स्कूटी पर सवार होकर शहर भर में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं. साथ ही, चार पहिया गाड़ियों के जरिए भी पुलिस का संदेश आम जन तक पहुंचाया जा रहा है. महिला पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रख रही हैं, जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके.

सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ाया गया मजबूत कदम- पुलिस

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के तीन स्तंभों के जरिए सशक्त बनाया जाए. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हर थाने में 'महिला सुरक्षा केंद्र' और 'डेडिकेटेड महिला हेल्पडेस्क' की स्थापना की गई है. यदि किसी महिला के साथ कोई घटना होती है, तो वह बिना किसी डर के पुलिस से संपर्क कर सकती है.

इस रैली के माध्यम से नोएडा पुलिस महिलाओं को जागरूक करने के साथ-साथ यह विश्वास भी दिला रही है कि वे कभी अकेली नहीं हैं. मिशन शक्ति अभियान न केवल एक जागरूकता पहल है, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ाया गया मजबूत कदम है.