नोएडा पुलिस ने पकड़ा एमबीए ग्रेजुएट मुन्ना भाई, साल्वर बनकर IBPS परीक्षा देने था पहुंचा

नोएडा के थाना फेस 3 पुलिस ने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले और एमबीए की डिग्री धारक मुन्ना भाई को आईबीपीएस की परीक्षा में फर्जी दस्तावेज तैयार कर, परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए मुन्ना भाई के पास से परीक्षार्थी के विभिन्न दस्तावेज, एक मोबाइल फोन, लैपटॉप 5000 नगद और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं.



पुलिस ने विश्व भास्कर पुत्र नंदकिशोर को आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा में मोहित कुमार मीणा के नाम परीक्षार्थी के स्थान परीक्षा दे रहा था. उसके पास से मोहित कुमार मीणा के नाम का एक मूल आधार कार्ड, एक प्रामाणिक एडमिट कार्ड, आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोकॉपी, आईबीपीएस प्राप्त दस्तावेज, आधार कार्ड का स्कैन स्क्रीनशॉट आईफोन, लैपटॉप और नगद पैसे बरामद हुए है.

सूचना पर हुई गिरफ्तारी

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया थाना फेस-3 पुलिस को जानकारी मिली थी कि किसी परीक्षार्थी की जगह फर्जी दस्तावेज़ का उपयोग कर परीक्षा दी जा रही है. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विश्व भास्कर पुत्र नन्दकिशोर को आदर्श परीक्षा केंद्र, सेक्टर-64, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है.

दूसरों की जगह परीक्षा पैसे लेकर देता था

शैव्या गोयल ने बताया कि पूछताछ के दौरान विश्व भास्कर ने बताया गया कि वह विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से संपर्क कर उन्हें परीक्षा पास कराने का भरोसा दिलाता था और इसके लिए पैसे लेता था. इसके बाद वह परीक्षार्थी के नाम पर फर्जी दस्तावेज (एडमिट कार्ड व आधार कार्ड) तैयार कराता और उन दस्तावेज़ों के आधार पर परीक्षार्थी की जगह परीक्षा में सम्मिलित हो जाता था. विश्व भास्कर ने IIM इंदौर से MBA किया है व वर्तमान में गुड़गाँव की MNC में कार्य करता है.

पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि भास्कर के अलावा इसमें और कौन कौन शामिल है. कहीं ये कोई बड़ा गैंग तो नहीं.