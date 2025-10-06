मुरादाबाद जेल: हनीट्रैप आरोपी से मिलने पहुंचे वकील के पास से मिला नशीला पदार्थ, भेजा गया जेल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां हनीट्रैप के आरोपी से जेल में मिलने गए एक वकील को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया. जेल नियमों के तहत प्रवेश से पहले तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ वकील की जेब से मिला. जेलर की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने वकीली के खिलाफ NDPS एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया.

इस मामले में अभी बार एसोसिएशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वहीं इस घटना ने जेल में बंद अपराधियों से मिलने वालों पर शक जरुर पैदा कर दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक जिला कारागार में मुलाक़ात के लिए आए अधिवक्ता शरद कुमार की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से काला पदार्थ मिला, जिसकी जांच में यह नारकोटिक्स पाया गया. जिससे जेल प्रशासन में हड़कम्प मच गया. जिसके बाद जेल प्रशासन ने अधिवक्ता को हिरासत में लिया और सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को रविवार को जेल भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अधिवक्ता जेल में बन्द एक अपराधी से मिलने गए थे जहां चैकिंग के दौरान उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुए जेलर ने अधिवक्ता को पुलिस के हवाले किया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. अधिवक्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. अधिवक्ता ने एक व्यक्ति से नशीला पदार्थ खरीदा था और वह जेल में बन्द एक कैदी को देने जा रहा था जेल में चैकिंग के दौरान पकड़ा गया. अधिवक्ता मुरादाबाद जिला अदालत में प्रैक्टिस करता है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

जेल में आरोपी से मिलने गए अधिवक्ता के पास से इस तरह की सामग्री मिलना ये जिले में पहला मामला है. इस बारे में पुलिस-प्रशासन ने बार एसोसिएशन को भी सूचित किया है.