राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रयोग, QR कोड से मांगे टिकट के आवेदन

राजस्थान में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने का नया तरीका अपनाया है. कांग्रेस अब QR कोड के जरिए टिकट के दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन ले रही है. इस प्रयोग को पार्टी ने पहली बार शुरू किया है. पार्टी का मकसद आवेदन प्रक्रिया को आसान और ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर युवाओं तक पहुंचाना माना जा रहा है.

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने QR कोड जारी किया. इसके साथ ही टिकट के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई, पार्टी के मुताबिक पहले ही दिन करीब 5 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

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ऑफलाइन आवेदन वालों के लिए भी व्यवस्था

पार्टी ने साफ किया है कि जो दावेदार ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन की भी व्यवस्था रहेगी. अगर किसी व्यक्ति ने ऑफलाइन आवेदन किया है और आवेदन में किसी तरह की तकनीकी या दूसरी समस्या आती है तो पार्टी कार्यालय में उसके फॉर्म को ऑनलाइन मोड में भरकर जमा कराया जाएगा. यानी आवेदन प्रक्रिया में ऑफलाइन दावेदारों को भी बाहर नहीं किया जाएगा. लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भरने का विकल्प विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाएगा.

युवाओं को साधने की रणनीति

कांग्रेस के इस नए प्रयोग को आगामी निकाय चुनाव में युवाओं को जोड़ने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. QR कोड के जरिए आवेदन की प्रक्रिया मोबाइल से सीधे पूरी की जा सकती है. ऐसे में पार्टी का फोकस खास तौर पर युवा और पहली बार चुनावी राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदारों पर माना जा रहा है.

डोटासरा और जूली ने यह भी साफ़ किया है कि निकाय चुनाव में कम से कम 50 फीसदी टिकट युवाओं को देने का लक्ष्य रखा गया है. कांग्रेस की ओर से 50 साल तक की उम्र के लोगों को युवा कैटेगरी में माना जा रहा है.

पहली बार QR कोड से टिकट के आवेदन

कांग्रेस का कहना है कि QR कोड के जरिए आवेदन लेने का मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाना है. दावेदार मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे और पार्टी के पास सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा.

निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है. ऐसे में कांग्रेस का QR कोड वाला प्रयोग कितना असरदार साबित होता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा. फिलहाल पहले ही दिन 5 हजार से ज्यादा आवेदन आने से पार्टी में टिकट के लिए दावेदारों की बड़ी संख्या का संकेत मिल गया है.

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