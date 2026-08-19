Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रयोग, QR कोड से मांगे टिकट के आवेदन

राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रयोग, QR कोड से मांगे टिकट के आवेदन

Rajasthan Nikay Chunav: कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने QR कोड जारी किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Aug 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने का नया तरीका अपनाया है. कांग्रेस अब QR कोड के जरिए टिकट के दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन ले रही है. इस प्रयोग को पार्टी ने पहली बार शुरू किया है. पार्टी का मकसद आवेदन प्रक्रिया को आसान और ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर युवाओं तक पहुंचाना माना जा रहा है.

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने QR कोड जारी किया. इसके साथ ही टिकट के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई, पार्टी के मुताबिक पहले ही दिन करीब 5 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: जयपुर: प्रेमी संग मिलकर जूस में जहर देकर पति की हत्या, 12 दिनों बाद दोनों गिरफ्तार

ऑफलाइन आवेदन वालों के लिए भी व्यवस्था

पार्टी ने साफ किया है कि जो दावेदार ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन की भी व्यवस्था रहेगी. अगर किसी व्यक्ति ने ऑफलाइन आवेदन किया है और आवेदन में किसी तरह की तकनीकी या दूसरी समस्या आती है तो पार्टी कार्यालय में उसके फॉर्म को ऑनलाइन मोड में भरकर जमा कराया जाएगा. यानी आवेदन प्रक्रिया में ऑफलाइन दावेदारों को भी बाहर नहीं किया जाएगा. लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भरने का विकल्प विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाएगा.

युवाओं को साधने की रणनीति

कांग्रेस के इस नए प्रयोग को आगामी निकाय चुनाव में युवाओं को जोड़ने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. QR कोड के जरिए आवेदन की प्रक्रिया मोबाइल से सीधे पूरी की जा सकती है. ऐसे में पार्टी का फोकस खास तौर पर युवा और पहली बार चुनावी राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदारों पर माना जा रहा है.

डोटासरा और जूली ने यह भी साफ़ किया है कि निकाय चुनाव में कम से कम 50 फीसदी टिकट युवाओं को देने का लक्ष्य रखा गया है. कांग्रेस की ओर से 50 साल तक की उम्र के लोगों को युवा कैटेगरी में माना जा रहा है.

पहली बार QR कोड से टिकट के आवेदन

कांग्रेस का कहना है कि QR कोड के जरिए आवेदन लेने का मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाना है. दावेदार मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे और पार्टी के पास सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा.

निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है. ऐसे में कांग्रेस का QR कोड वाला प्रयोग कितना असरदार साबित होता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा. फिलहाल पहले ही दिन 5 हजार से ज्यादा आवेदन आने से पार्टी में टिकट के लिए दावेदारों की बड़ी संख्या का संकेत मिल गया है.

यह भी पढ़ें: अरुणाचल में बादल फटने से अग्निवीर लापता, अलवर के समुद्र गुर्जर का नहीं कोई सुराग

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 19 Aug 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Congress Civic Election RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रयोग, QR कोड से मांगे टिकट के आवेदन
राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रयोग, QR कोड से मांगे टिकट के आवेदन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चवन्नी से अठन्नी फिर रुपये बनाया', अखिलेश के बाद इस नेता का जयंत चौधरी पर तंज
'चवन्नी से अठन्नी फिर रुपये बनाया', अखिलेश के बाद इस नेता का जयंत चौधरी पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: सड़क पर प्रदर्शन कर रहे Gen Alpha से पुलिस की बदसलूकी, लात मारी, घसीटकर हटाया
महोबा: सड़क पर प्रदर्शन कर रहे Gen Alpha से पुलिस की बदसलूकी, लात मारी, घसीटकर हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में 'मुर्दा' लड़ेगा विधानसभा चुनाव! अमिताभ ठाकुर ने दिया टिकट
वाराणसी में 'मुर्दा' लड़ेगा विधानसभा चुनाव! अमिताभ ठाकुर ने दिया टिकट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून...
महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: सड़क पर प्रदर्शन कर रहे Gen Alpha से पुलिस की बदसलूकी, लात मारी, घसीटकर हटाया
महोबा: सड़क पर प्रदर्शन कर रहे Gen Alpha से पुलिस की बदसलूकी, लात मारी, घसीटकर हटाया
क्रिकेट
पाकिस्तानी ओपनर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट मैच की पहली गेंद पर आउट
पाकिस्तानी ओपनर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट मैच की पहली गेंद पर आउट
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 10 बजे तक 105 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 10 बजे तक 105 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
इंडिया
'यह चलता रहा तो...', फ्रीबीज कल्चर पर HC ने कांग्रेस सरकार को फटकारा
'यह चलता रहा तो...', फ्रीबीज कल्चर पर HC ने कांग्रेस सरकार को फटकारा
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget