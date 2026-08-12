नोएडा: 'Special 26' की तरह पर GST कंसल्टेंट को बनाया बंधक, 7 घंटे में लूटे 29 लाख

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जीएसटी अधिकारी बनकर जीएसटी कंसलटेंट को कार में 7 घंटे तक बंधक बनाकर 29 लाख रुपए की लूट करने वाले पांच आरोपियों को ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

आरोपियों के द्वारा अक्षय कुमार की स्पेशल 26 फिल्म की तरह योजना बनाई और जीएसटी कंसलटेंट को जीएसटी अधिकारी और पुलिस बनकर बंधक बनाकर लूट को वारदात की.

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क्या है पूरा मामला ?

डीसीपी ग्रेटर नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जुलाई को बिसरख थाना क्षेत्र के रहने वाले संदीप जो कि पेशे से जीएसटी कंसलटेंट है, उनको एक गाड़ी में ओवरटेक किया और जीएसटी में गड़बड़ी बताकर और खुद को जीएसटी का अधिकारी बनाकर बिठा लिया. इस दौरान दो लोग यूपी पुलिस की वर्दी में भी थे,यह लोग गाड़ी में उनको बिठाकर यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर की तरफ लेकर और कहा कि तुम्हें हम लखनऊ लेकर जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की,जिसके बाद 29 लाख रुपए पर यह बात बन गई और फिर यह लोग वापस लौटे और आरोपियों को पीड़ित के भाई द्वारा 29 लाख रुपए दे दिया.

पीड़ित ने घर जाकर पुलिस को सूचना दी,पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया,उसके बाद 19 दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।पांच टीमों का गठन हुआ.

पांच आरोपी गिरफ्तार

अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान बिजनौर निवासी कशिश चौहान (मुख्य आरोपी), दिल्ली निवासी राजेश पवार, मथुरा निवासी विवेक शर्मा, देवरिया निवासी अंकित शाही और एटा निवासी अंशुल को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 24 लाख 50 हजार रुपए नगद,4 लाख 50 घर के सोने के आभूषण, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी व दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी व 7 मोबाइल फोन यानी कुल मिलाकर इनके द्वारा लूट की द्वारा पूरी रकम बरामद की गई.

डीसीपी ने बताया कि यह लोग करीब ढाई वर्ष से इसकी रेंकी कर रहे थे और इनको पता था कि यह व्यक्ति जीएसटी में कुछ गड़बड़ी करता है और उसी को लेकर इन लोगों ने योजना बनाई और ढाई साल तक रेकी करने के बाद जीएसटी अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर गाड़ी में बिठाने के बाद उसे डरते हुए ब्लैकमेल कर इस 29 लाख को लूट की वारदात को अंजाम दिया. पांच टीमों ने खुलासा किया है.

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