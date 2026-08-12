मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: 'Special 26' की तरह पर GST कंसल्टेंट को बनाया बंधक, 7 घंटे में लूटे 29 लाख

नोएडा: 'Special 26' की तरह पर GST कंसल्टेंट को बनाया बंधक, 7 घंटे में लूटे 29 लाख

Noida News In Hindi: आरोपियों के द्वारा अक्षय कुमार की स्पेशल 26 फिल्म की तरह योजना बनाई और जीएसटी कंसलटेंट को जीएसटी अधिकारी और पुलिस बनकर बंधक बनाकर लूट को वारदात की.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 12 Aug 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जीएसटी अधिकारी बनकर जीएसटी कंसलटेंट को कार में 7 घंटे तक बंधक बनाकर 29 लाख रुपए की लूट करने वाले पांच आरोपियों को ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 

आरोपियों के द्वारा अक्षय कुमार की स्पेशल 26 फिल्म की तरह योजना बनाई और जीएसटी कंसलटेंट को जीएसटी अधिकारी और पुलिस बनकर बंधक बनाकर लूट को वारदात की.

यह भी पढ़ें: यूपी: Gen-Z को साधने के लिए BJP का खास प्लान, हर विधानसभा में करने जा रही ये काम!

क्या है पूरा मामला ?

डीसीपी ग्रेटर नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जुलाई को बिसरख थाना क्षेत्र के रहने वाले संदीप जो कि पेशे से जीएसटी कंसलटेंट है, उनको एक गाड़ी में ओवरटेक किया और जीएसटी में गड़बड़ी बताकर और खुद को जीएसटी का अधिकारी बनाकर बिठा लिया. इस दौरान दो लोग यूपी पुलिस की वर्दी में भी थे,यह लोग गाड़ी में उनको बिठाकर यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर की तरफ लेकर और कहा कि तुम्हें हम लखनऊ लेकर जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की,जिसके बाद 29 लाख रुपए पर यह बात बन गई और फिर यह लोग वापस लौटे और आरोपियों को पीड़ित के भाई द्वारा 29 लाख रुपए दे दिया.

पीड़ित ने घर जाकर पुलिस को सूचना दी,पुलिस  द्वारा जांच पड़ताल की गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया,उसके बाद 19 दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।पांच टीमों का गठन हुआ.

पांच आरोपी गिरफ्तार 

अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान बिजनौर निवासी कशिश चौहान (मुख्य आरोपी), दिल्ली निवासी राजेश पवार, मथुरा निवासी विवेक शर्मा, देवरिया निवासी अंकित शाही और एटा निवासी अंशुल को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 24 लाख 50 हजार रुपए नगद,4 लाख 50 घर के सोने के आभूषण, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी व दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी व 7 मोबाइल फोन यानी कुल मिलाकर इनके द्वारा लूट की द्वारा पूरी  रकम बरामद की गई.

डीसीपी ने बताया कि यह लोग करीब ढाई वर्ष से इसकी  रेंकी कर रहे थे और इनको पता था कि यह व्यक्ति जीएसटी में कुछ गड़बड़ी करता है और उसी को लेकर इन लोगों ने योजना बनाई और ढाई साल तक रेकी करने के बाद जीएसटी अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर गाड़ी में बिठाने  के बाद उसे डरते हुए ब्लैकमेल कर इस 29 लाख को लूट की वारदात को अंजाम दिया. पांच टीमों ने खुलासा किया है.

यह भी पढ़ें: हम आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे' जेल से मिलकर लौटे शिवपाल यादव का बड़ा बयान

About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
Read More
Published at : 12 Aug 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में 1 साल से फरार विदेशी महिला गिरफ्तार, पहचान बदलने के लिए कराई सर्जरी
लखनऊ में 1 साल से फरार विदेशी महिला गिरफ्तार, पहचान बदलने के लिए कराई सर्जरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: 'Special 26' की तरह पर GST कंसल्टेंट को बनाया बंधक, 7 घंटे में लूटे 29 लाख
नोएडा: 'Special 26' की तरह पर GST कंसल्टेंट को बनाया बंधक, 7 घंटे में लूटे 29 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रूस में 97 दिन फंसे उत्तराखंड के दो भाई लौटे घर, CM धामी ने कराई वापसी
रूस में 97 दिन फंसे उत्तराखंड के दो भाई लौटे घर, CM धामी ने कराई वापसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी अपडेट, नौका विहार पर लगी रोक
वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी अपडेट, नौका विहार पर लगी रोक
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
अमित शाह के बयान के बाद बरसे अखिलेश यादव, कहा- देश भाषण सुनने के मूड में नहीं
क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
LIVE: JPC के पास भेजा गया FCRA बिल, विपक्ष का लोकसभा में हंगामा
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget