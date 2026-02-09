नोएडा: 12वीं के छात्र ने सोसायटी की 32वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पढ़ाई के तनाव की आशंका

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के सेक्टर 168 स्थित सनवर्ल्ड अरिस्टा सोसायटी में रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र ने सोसायटी के टावर से कूदकर शनिवार को आत्महत्या कर ली. टावर की छत पर बैग मिलने से 32वीं मंजिल से कूदने की आशंका है. पढ़ाई को लेकर तनाव के चलते छात्र का आत्महत्या करना सामने आया है, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर रविवार को शव स्वजन को सौंप दिया. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच कर रही है.

छात्र के पिता जर्मनी में थे,वे भी पहुंच गए हैं. छात्र के इस तरह सुसाइड से पूरी सोसाइटी में हड़कम्प मच गया है. उधर इस घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है.

एमिटी इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था मृतक

नोएडा सेक्टर 168 स्थित सन वर्ल्ड अरिस्टा सोसायटी में ऋषि प्रधान परिवार संग 10वीं मंजिल पर रहते हैं. उनका बेटा आर्यन प्रधान दिल्ली साकेत एम ब्लाक के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था. आर्यन का शनिवार को प्रैक्टिकल था. वह स्कूल से दोपहर करीब एक बजे प्रैक्टीकल देकर सोसायटी पहुंचा, लेकिन वह अपने टावर में जाने के बजाय टावर नंबर 10 में गया.

विक्टरी साइन बनाते हुए दिखा

लिफ्ट से ऊपरी मंजिल की ओर विक्टरी का साइन बनाते हुए जाता दिखा. उसके बाद बहुमंजिला इमारत से कूद गया. जमीन पर गिरकर आर्यन की मौत हो गई. जानकारी होने पर आर्यन की मां मौके पर पहुंचीं. आर्यन को लहुलूहान अवस्था में अस्पताल ले जाया गया. वहां पर आर्यन को मृत घोषित कर दिया गया. जानकारी होने पर जर्मनी से आर्यन के पिता ऋषि भी रविवार को नोएडा पहुंचे.

मोबाइल कब्जे में लिया गया

एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि फील्ड यूनिट बुलाकर मौके से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं. बहुमंजिला इमारत की छत से छात्र का बैग मिला है. शुरूआती जांच में तनाव के चलते छात्र का आत्महत्या करना आया है. छात्र के मोबाइल को कब्जे में लेकर जानकारी की जा रही है.

आर्यन के पिता कारोबारी और मां गृहणी हैं. परिवार में आर्यन के अलावा उसकी एक बड़ी बहन है. वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही है. पुलिस को स्वजन से पूछताछ में यह पता चला है कि आर्यन पढ़ाई में मेद्यावी था, लेकिन कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान था. पुलिस यह भी पता कर रही है कि उसकी काल पर अंतिम बार बात किस्से बात हो रही थीं.