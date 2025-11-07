नोएडा में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI खराब श्रेणी में पहुंचा

उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह और देर रात हल्की ठंड में दस्तक देना शुरू कर दिया है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सुहाना बना हुआ है. सर्दी के साथ इन जिलों की हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है. दमघोंटू हवा की वजह से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है. गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार 6 नवंबर को प्रदूषण के स्तर में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है. दोनों शहरों का एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंच गया है. जिसका असर अब साँस के मरीजों पर भी पड़ने लगा है. प्रदूषण के कारण लंबे समय तक हवा में रहने से सांस में तकलीफ फेफड़ों में हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर

बीते 24 घंटों में नोएडा में प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जहां एक दिन पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई मध्यम श्रेणी में था वहीं शुक्रवार को नोएडा का एक्यूआई 42 अंक बढ़ गया और 257 दर्ज किया गया, जो ख़राब श्रेणी में आता है.

ग्रेटर नोएडा का हाल भी कुछ अलग नहीं है. यहां भी हवा में प्रदूषण का स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली और एक्यूआई में 41 अंक की बढ़ोतरी हुई. ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को एक्यूआई 228 दर्ज किया गया है. जहां तक नोएडा के सबसे अधिक प्रदूषण क्षेत्र की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 125 में एक यूआई 300 के ऊपर है सेक्टर 116 में भी यह बहुत खराब श्रेणी में शामिल है.

नोएडा में अब धीरे-धीरे सर्दी दस्तक दे रही है. आज का अधिकतम तापमान 27°C रहने का अनुमान है।. जबकि न्यूनतम तापमान 13°C तक जा सकता है. जनपद में अगले तीन दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ़ और शुष्क रहेगा. हालांकि तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे सुबह और शाम को ठंडक बढ़ेगी.

राजा भैया की शस्त्र पूजा पर यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट, विजयदशमी पर दिखा था हथियारों का जखीरा

