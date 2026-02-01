हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: BJP में मंत्रियों की सख्त परीक्षा, सीट बदलने पर रोक, लोकप्रियता नहीं तो कटेगा टिकट

उत्तराखंड: BJP में मंत्रियों की सख्त परीक्षा, सीट बदलने पर रोक, लोकप्रियता नहीं तो कटेगा टिकट

Uttarakhand News: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सख्ती बढ़ा दी है. मंत्रियों-विधायकों की लोकप्रियता और प्रदर्शन के आधार पर टिकट मिलेगा. सीट बदलने की अनुमति नहीं होगी.

By : दानिश खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को और अधिक सख्त और स्पष्ट कर दिया है. पार्टी नेतृत्व ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार न तो मंत्रियों को सुरक्षित सीटों की शरण मिलेगी और न ही कमजोर प्रदर्शन पर कोई रियायत. बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में मंत्रियों और विधायकों की लोकप्रियता, कार्यशैली और क्षेत्रीय छवि का आकलन करेगा. साफ संदेश है- जिस सीट से जीते हैं, वहीं से दोबारा मैदान में उतरना होगा, नहीं तो टिकट कट सकता है.

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, पार्टी अब उस पुराने चलन से दूरी बना रही है. जिसमें विधायक या मंत्री चुनाव से पहले अपनी सीट छोड़कर दूसरी विधानसभा में स्थानांतरण की कोशिश करते थे. संगठन का मानना है कि ऐसा करने से न केवल पुरानी सीट के मतदाताओं में नकारात्मक संदेश जाता है. बल्कि नई सीट पर पहले से सक्रिय दावेदारों में असंतोष भी पनपता है. यह स्थिति पार्टी को दोहरा नुकसान पहुंचा सकती है.

मंत्री बनने के बाद नेताओं ने मूल विधानसभा से बना ली दूरी

जानकारी के अनुसार, प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, जब मंत्री बनने के बाद नेताओं ने अपनी मूल विधानसभा से दूरी बना ली और अगले चुनाव में दूसरी सीट से किस्मत आजमाने की कोशिश की. लेकिन इस बार पार्टी संगठन इस कवायद को सिरे से खारिज करने के मूड में है. संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मंत्री या विधायक जिस विधानसभा से चुनकर आया है, उसे उसी क्षेत्र में अपने कार्यों का हिसाब देना होगा.

बीजेपी का फोकस अब पूरी तरह परफॉर्मेंस आधारित राजनीति पर है. मंत्रियों को उनके विभागीय कामकाज के साथ-साथ इस बात की कसौटी पर परखा जाएगा कि उनके मंत्री बनने से उनकी विधानसभा को क्या ठोस लाभ मिला. सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर क्षेत्र में कितना काम हुआ- यह सब आंतरिक सर्वे का हिस्सा होगा.

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट वितरण पर होगा अंतिम निर्णय

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही उत्तराखंड में एक व्यापक आंतरिक सर्वे शुरू कराने जा रहा है. इसमें मंत्रियों और विधायकों की लोकप्रियता, जनसंपर्क, संगठन के साथ समन्वय और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को मापा जाएगा. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट वितरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

पार्टी संगठन यह भी मानता है कि सीट बदलने से जहां पुरानी विधानसभा में पार्टी कमजोर पड़ती है, वहीं नई सीट पर स्थानीय नेताओं का विरोध चुनावी गणित बिगाड़ सकता है. ऐसे में बीजेपी इस बार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती. खासकर तब जब संगठन के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की चुनौती है.

अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी सुस्ती

यह सख्ती केवल मंत्रियों तक सीमित नहीं है. विधायकों के लिए भी आगामी चुनाव आसान नहीं होने वाले है. हाल ही में नए पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब किसी भी स्तर पर सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संगठन ने विधायकों को चेताया है कि अगले एक वर्ष में उन्हें अपने क्षेत्र में सक्रियता और प्रदर्शन दोनों सुधारने होंगे.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि जनता के बीच निष्क्रिय या अलोकप्रिय चेहरों को लेकर बीजेपी अब कोई समझौता नहीं करेगी. चाहे मंत्री हो या विधायक अगर जनाधार कमजोर है, तो टिकट कटना तय माना जा रहा है. कुल मिलाकर, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता नहीं, सेवा और प्रदर्शन ही टिकट की गारंटी होगा. लोकप्रियता की कसौटी पर खरे न उतरने वाले नेताओं के लिए यह चुनावी रण किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा.

ये भी पढ़िए- बिहार: 31 साल बाद 1994 के पटोरी हत्याकांड में कोर्ट का आया फैसला, 5 लोगों को उम्रकैद की सजा

Published at : 01 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
UK News Nitin Nabin BJP Uttarakhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Union Budget 2026: बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू, आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट बजट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
जनरल नॉलेज
Diamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
हेल्थ
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
शिक्षा
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget