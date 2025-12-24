हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनए साल के स्वागत को तैयार अमेठी, धार्मिक स्थलों पर भीड़ की उम्मीद, शराब पार्टी पर रोक

नए साल के स्वागत को तैयार अमेठी, धार्मिक स्थलों पर भीड़ की उम्मीद, शराब पार्टी पर रोक

Amethi News: नए वर्ष के आगाज पर तैयारी के संबंध में अमेठी जनपद की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 04:58 PM (IST)
उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला अपनी राजनीतिक विरासत के लिए देश दुनिया में मशहूर है. खासकर गांधी खानदान का इसे एक तरह से घर कहा जाता है. नए वर्ष के जश्न की तैयारी को लेकर स्थानीय नारिकों के साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है. जिले में आधुनिकता के साथ-सतह परम्परा का नजारा भी देखने को मिलता है.ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेठी के लोग नए वर्ष का जश्न कहां-कहां और किस तरह मानते हैं?

नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमेठी जनपद के 20% लोग जिले से बाहर जाते हैं. जबकि शेष बचे 80% लोगों में से 30% लोग जनपद के छोटे-बड़े कस्बों में बने रिजॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में 31 दिसंबर की शाम को अकेले या फिर दोस्तों और परिवार के साथ पहुंचकर न्यू ईयर का जश्न मानते हैं. जिसमें नैना रिजॉर्ट बहादुरपुर, होटल नशेमन जगदीशपुर, पंचवटी ढाबा मुसाफिरखाना, होटल नरेंद्र पैराडाइज गौरीगंज, होटल इंटरनेशनल अमेठी, मां कालिका ढाबा और मां की रसोई अमेठी बाईपास इत्यादि शामिल है. इन सब स्थान पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पार्टी सेलिब्रेट की जाती है. 

साल के पहले दिन मंदिरों में रहती है भीड़

अमेठी जिले की 50% आबादी धार्मिक तरीके से नए साल का जश्न मनाती है. जिसमें नए साल के प्रथम दिन वह जिले के प्राचीन अति प्रसिद्ध पौराणिक मंदिरों पर पहुंचकर अच्छे से बीते हुए साल का ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आने वाले नये वर्ष में अपने सुख शांति एवं समृद्धि हेतु मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन करते हैं. जिसमें संग्रामपुर में स्थित मां कालिका का धाम कालिकन, टीकरमाफी स्थित स्वामी परमहंस आश्रम, दरपीपुर स्थित उल्टा गढ़ा, मां दुर्गन भवानी धाम, शमसेरिन भवानी धाम, नंद महर, हिंगलाज देवी धाम और मां आहोरवा भवानी धाम प्रमुख रूप से हैं.

किसी भी स्थिति के लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट

नए वर्ष के आगाज पर तैयारी के संबंध में अमेठी जनपद की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. नए वर्ष 2026 के आगमन पर जनपद अमेठी में स्थान पर उपलब्ध पुलिस फोर्स के अतिरिक्त 11 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर, 99 कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल, 20 महिला कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएसी और एक क्यूआरटी टीम लगाई जाएगी. जिले के सभी होटल ढाबे रिजॉर्ट एवं रेस्टोरेंट में इस बात की सूचना कर दी गई है कि किसी भी तरह की शराब पार्टी नहीं होगी. जिसके लिए 31 दिसंबर की सुबह से ही स्थानीय थाने की पुलिस के साथ-साथ क्यूआरटी टीम और अमेठी पुलिस के स्पेशल जवान शादी वर्दी में घूमते रहेंगे.

सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी

पुलिस कर्मियों की विशेष निगाह स्कूल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के साथ-साथ ऐसी जगह पर होगी जहां पर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की जाती है. लोग तहजीब में रहकर न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करें और किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना उत्पन्न हो इसके लिए अमेठी पुलिस विशेष रूप से सजग है. जगह-जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी. ड्रंक एंड ड्राइव पर विशेष निगाह रखी जाएगी इसके लिए प्रीत एनालिसिस से चेकिंग भी की जाएगी.

पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का यदि कहीं पर उल्लंघन पाया जाएगा तो तत्काल प्रभाव से उस स्थान को सील कर दिया जाएगा. वहीं जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो भी पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है उन सभी पर स्थानीय निकायों के माध्यम से साफ सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गईं है.

Input By : लोकेश त्रिपाठी
Published at : 24 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Happy News Year Amethi News UP NEWS
