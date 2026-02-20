बुलंदशहर: इश्क में रोड़ा बने पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग रची मौत की साजिश

बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में हुई नीरज हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 18 फरवरी को रानीवाला चौराहे के पास एक ऑटो की सीट पर एक व्यक्ति दबा हुआ मृत अवस्था में मिला था. बाद में उसकी पहचान गोसमी हीरापुर निवासी नीरज के रूप में हुई. नीरज डिबाई थाना क्षेत्र का रहने वाला था और शिकारपुर कस्बे में ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नीरज की मौत गला दबाने से हुई है. इसके बाद मामला हत्या का दर्ज किया गया. मृतक के चाचा देवेंद्र भारद्वाज की तहरीर पर शिकारपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पत्नी के अवैध संबंधों से शुरू हुई साजिश

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नीरज की पत्नी पूजा का गौरव नाम के युवक से अवैध संबंध था. बताया जा रहा है कि नीरज ने अपनी पत्नी को गौरव के साथ देख लिया था और इस रिश्ते का विरोध किया था. यही बात दोनों को नागवार गुजरी और उन्होंने नीरज को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

शराब पिलाकर गला घोंटा, हादसा दिखाने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक 16 फरवरी की रात गौरव ने अपने साथी ओमवीर के साथ मिलकर नीरज को एक ट्यूबवेल पर बुलाया. वहां तीनों ने शराब पी. जब नीरज नशे में हो गया तो उसे रानीवाला चौराहे पर लाया गया. आरोप है कि वहां गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई.

हत्या को हादसा दिखाने के लिए आरोपियों ने नीरज का ऑटो पलट दिया और उसकी गर्दन ऑटो के नीचे दबा दी, ताकि मामला एक्सीडेंट लगे. वारदात के बाद तीनों मौके से फरार हो गए.

पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया गया है. वहीं तीसरे आरोपी ओमवीर की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है.