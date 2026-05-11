उत्तराखंड में सुहावने मौसम से बढ़ी नैनीताल की रौनक, वीकेंड पर 15 हजार से ज्यादा पहुंचे पर्यटक

उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में वीकेंड के दौरान पर्यटकों का जबरदस्त सैलाब देखने को मिला. मौसम साफ और सुहावना रहने के कारण बड़ी संख्या में सैलानी यहां घूमने के लिए पहुंचे, जिससे पूरे शहर में रौनक छा गई. प्रशासन के अनुसार, शनिवार और रविवार को करीब 15 हजार से अधिक पर्यटक नैनीताल पहुंचे और यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों का आनंद लिया.

शुक्रवार दोपहर से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया था, जो रविवार तक लगातार जारी रहा. खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों से लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते नजर आए. ठंडी हवाएं, साफ आसमान और प्राकृतिक सुंदरता ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया. यही वजह रही कि इस वीकेंड नैनीताल में सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिली.

पर्यटकों की भारी संख्या का असर शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर साफ दिखाई दिया. स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, चिड़ियाघर, केव गार्डन और माल रोड जैसे स्थान दिनभर पर्यटकों से भरे रहे. झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए भी लंबी कतारें लगी रहीं. शाम के समय हनुमानगढ़ी में सूर्यास्त देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे वहां भी भीड़ का माहौल बना रहा.

हालांकि, इस बढ़ती भीड़ के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर दबाव भी देखने को मिला. माल रोड, तल्लीताल, मस्जिद चौराहा और भवाली रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासन को ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े.

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अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस लगभग फुल

इसके साथ ही पार्किंग की समस्या भी पर्यटकों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई. शहर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को अपने वाहन खड़ा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई पर्यटक पार्किंग न मिलने के कारण परेशान नजर आए, जबकि कुछ को दूर-दराज के स्थानों पर वाहन खड़ा करना पड़ा. वीकेंड पर बढ़ी भीड़ का असर होटल व्यवसाय पर भी सकारात्मक रहा. शहर के अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस लगभग फुल रहे. कई पर्यटकों ने पहले से ही कमरों की बुकिंग कर ली थी, जिससे अचानक पहुंचे सैलानियों को ठहरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पर्यटन कारोबारियों के लिए यह वीकेंड काफी लाभदायक साबित हुआ.

ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत

होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह की भीड़ पर्यटन के लिहाज से अच्छी है, लेकिन शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है. खासकर ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. कुल मिलाकर, सुहावने मौसम के चलते नैनीताल में वीकेंड पर उमड़ी भारी भीड़ ने जहां पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा दी, वहीं ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याओं ने प्रशासन के सामने चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं.

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