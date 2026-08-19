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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'स्मृति ईरानी अब फ्यूज' BJP ने दी जिम्मेदारी तो कांग्रेस ने कसा तंज

'स्मृति ईरानी अब फ्यूज' BJP ने दी जिम्मेदारी तो कांग्रेस ने कसा तंज

BJP ने अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अजय राय ने तंज कसा है.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 19 Aug 2026 11:37 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी है. अब इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा है. बलिया में एक कार्यक्रम में पहुंचे राय ने कहा कि स्मृति अब फ्यूज हो चुकीं हैं. अमेठी हारने के बाद वह वहां झांकने तक नहीं गईं. 

वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा सरकार ने उन्हें बचाने का पूरा काम किया है और ये सभी लोग चढ़ावे की उस पूरी चोरी में शामिल हैं.

अजय राय ने कहा कि यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है, हम लोग काफी दिनों से कह रहे हैं. जो लोग चढ़ावा चोरी में शामिल हैं वह लोग आरएसएस और बीजेपी के हैं. चंपत राय ने चढ़ावा चोरी की है, चंदा चोरी तो अशोक सिंघल करके चले गए. जो एसआईटी का इंचार्ज वह प्रयागराज हादसे का मुख्य व्यक्ति है जिसने कहा था कि अमृतवर्षा होने वाली है जल्दी उठ जाओ. उसके बाद भगदड़ हुई जिसमें सैकड़ों लोग मरे.

स्मृति ईरानी ने बीजेपी के आलाकमान का जताया था आभार

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वहीं यह जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने बीजेपी के आलाकमान का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन की सेवा और योगदान देने का यह अवसर मेरे लिए निष्ठा-समर्पण का विषय है.

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Published at : 19 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Ajay Rai BJP Congress UP News Up Politics Smriti Irani
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