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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में टैंक की खुदाई में मिलीं धातु की वस्तुएं, ASI ने शुरू की जांच

अमेठी में टैंक की खुदाई में मिलीं धातु की वस्तुएं, ASI ने शुरू की जांच

Amethi News In Hindi: मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र के भनौली गांव में शौचालय निर्माण के लिए कराई जा रही खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से 29 भारी धातु के गोलाकार वस्तुएं मिली हैं.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 19 Aug 2026 11:10 AM (IST)
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अमेठी जनपद अंतर्गत मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र के भनौली गांव में शौचालय निर्माण के लिए कराई जा रही खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से 29 भारी धातु के गोलाकार वस्तुएं मिलने से हड़कंप मच गया. एक साथ इतनी संख्या में भारी धातु के गोले मिलने की खबर आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बरामद वस्तुओं को कब्जे में लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

बताया गया कि भनौली निवासी मो. इकबाल अपने भूखंड पर शौचालय का निर्माण कराने के लिए गड्ढे की खुदाई करा रहे थे. तभी मजदूरों को जमीन के अंदर कुछ भारी और गोलाकार धातु की वस्तुएं दिखाई दिया. शुरुआत में मजदूर भी इन्हें देखकर हैरान रह गए. जब खुदाई के दौरान लगातार ऐसी वस्तुएं निकलने लगीं तो इसकी जानकारी भू स्वामी को दी गई. भू-स्वामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार सुबह मुसाफिरखाना कोतवाली में लिखित सूचना दिया.

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पुलिस ने बरामद किए 29 धातु के गोले

प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ भनौली गांव पहुंचे. पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद खुदाई स्थल से निकली धातु की वस्तुओं को देखा. जांच के दौरान कुल 29 गोलाकार धातु की वस्तुएं बरामद होने की पुष्टि हुई.

बताया जा रहा है कि प्रत्येक गोले का वजन लगभग 8 से 10 किलोग्राम के बीच है. इन वस्तुओं के आकार और बनावट ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है. कुछ गोलों में छिद्र भी बने हुए बताए जा रहे हैं. इसी वजह से प्रथम दृष्टया इनके पुराने तोप के गोलों से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, अभी तक किसी विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सुरक्षा के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग

एक साथ 29 भारी धातु की वस्तुएं मिलने के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर दी है. मौके पर पुलिस पिकेट भी तैनात की गई है. ग्रामीणों और आसपास के लोगों को खुदाई वाले स्थान से दूर रखा गया है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य भी फिलहाल रोक दिया गया है. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को छेड़े या बिना अनुमति के उन्हें हटाने का प्रयास न करे. मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दी गई.

राजस्व टीम ने सुरक्षित कराया सामान

नायब तहसीलदार राम लखन वर्मा के साथ राजस्व विभाग के लेखपालों की टीम भी मौके पर पहुंची. राजस्व टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बरामद धातु की वस्तुओं की स्थिति की जानकारी लिया..सभी 29 गोलों को सुरक्षित तरीके से बोरियों में रखवाया गया है. प्रशासन की ओर से भी मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी गई है.

पुरातत्व विभाग करेगा जांच

मामले की असली तस्वीर पुरातत्व विभाग की जांच के बाद ही सामने आएगी. प्रशासन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ को पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी है. एएसआई की टीम गांव पहुंचकर बरामद धातु की वस्तुओं की जांच करेगी. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं, किस धातु से बनी हैं और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता था. इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि इनका संबंध किसी ऐतिहासिक काल, सैन्य गतिविधि या किसी अन्य प्राचीन संरचना से है अथवा नहीं.

एसडीएम ने दी मामले की जानकारी

एसडीएम मुसाफिरखाना नितेश राज ने बताया कि भनौली गांव में खुदाई के दौरान 29 गोलाकार धातु की वस्तुएं मिली हैं. उन्होंने बताया कि इनका वजन लगभग आठ से दस किलोग्राम के आसपास है. मामले की जांच के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ को सूचना दी गई है. एएसआई की टीम गांव पहुंचकर इन वस्तुओं की जांच करेगी. एसडीएम के मुताबिक पुरातत्व विभाग की जांच और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही इन धातु की वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति और ऐतिहासिक महत्व के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

जांच रिपोर्ट के बाद खुलेगा रहस्य

भनौली गांव में जमीन के अंदर से एक साथ 29 भारी धातु के गोले निकलने से ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि प्रशासन ने अभी इनके प्राचीन तोप के गोले होने की पुष्टि नहीं की है. फिलहाल सभी वस्तुओं को सुरक्षित कर दिया गया है और निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है.

अब एएसआई की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं. विशेषज्ञों की जांच से ही यह स्पष्ट होगा कि जमीन के नीचे मिले ये धातु के गोले वास्तव में पुराने तोप के गोले हैं या फिर किसी अन्य ऐतिहासिक अथवा तकनीकी उपयोग से संबंधित वस्तुएं. पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्यमयी बरामदगी का पूरा सच सामने आ सकेगा.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS UP Police
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