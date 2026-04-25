मुजफ्फरनगर में युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में प्रेमिका पर गंभीर आरोप; पुलिस जांच में जुटी
Muzaffarnagar News In Hindi: तितावी थाना क्षेत्र के गढ़ी देशराज गांव में आज सुबह एक 27 वर्षीय युवक आयुष ने अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली.
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक घर का चिराग उस समय बुझ गया जब एक बेवफा प्रेमिका के टॉर्चर से परेशान एक प्रेमी ने अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली. सुसाइड से पहले ये बेबस प्रेमी अपनी प्रेमिका के टॉर्चर का एक सुसाइड नोट भी लिखकर गया है, जिसमें उसने अपने परिवार और पुलिस से ये गुजारिश भी करी है कि उसके जाने के बाद उसकी प्रेमिका और उसकी मां के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए.
घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है. उधर युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस के मुताबिक जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
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क्या है पूरा मामला ?
मामला तितावी थाना क्षेत्र के गढ़ी देशराज गांव में आज सुबह एक 27 वर्षीय युवक आयुष ने अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली. आपको बता दें कि मरने से पहले मृतक युवक आयुष एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर गया है. जिसमें उसने अपनी प्रेमिका अंशिका भारद्वाज और उसकी मां बबीता भारद्वाज को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. उसने बताया कि पिछले कई सालों से उसकी प्रेमिका अंशिका भारद्वाज उसे प्रेम जाल में फंसा छलती हुई आ रही थी लगातार उस से पैसों की उगाई कर उसे टॉर्चर किया जा रहा था. जिसमें अंशिका की मां बबीता भी उसका साथ देती थी सुसाइड नोट में बताया गया है कि ये लोग मृतक आयुष के कुछ फोटो वायरल करने की धमकी देते थे लेकिन इन सब से परेशान होकर आयुष ने आज आत्महत्या कर ली.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
जिसके बाद मर्तक के परिवार में जहां गमों का पहाड़ टूट गया तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तो वहीं पुलिस अब सुसाइड नोट और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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Source: IOCL