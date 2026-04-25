UP Weather Update: यूपी का बांदा आज सबसे गर्म जिला, 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, जानें- आपके इलाके का हाल
UP Weather News: यूपी स्थित बांदा में शनिवार, 25 अप्रैल को सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया. IMD ने अगले सात दिन के पूर्वानुमान में राज्य के तकरीबन सभी हिस्सों में लू चलने की आशंका जताई है.
उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. राज्य में पूरब से पश्चिम तक लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.
IMD ने बताया कि सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश स्थित बांदा में दर्ज किया गया.
उधर, IMD लखनऊ के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रहेगी, हालांकि इसमें कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके बाद तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद इसमें 3-6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.
मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के अनुसार 25 अप्रैल 2026 से अगले सात दिनों के लिए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है. 25 से 27 अप्रैल के दौरान दिन के समय कई स्थानों पर उष्ण लहर (लू) चलने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर उष्ण रात्रि की स्थिति भी बनी रह सकती है. इसके बाद 28 अप्रैल से मौसम में बदलाव के संकेत हैं और कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात तथा झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिनकी गति 30 से 50 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. यह स्थिति 1 मई तक बनी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन आंधी-तूफान और बिजली गिरने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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Source: IOCL