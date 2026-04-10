ईरान में फंसा मुजफ्फरनगर का युवक, परिजनों ने मांगी मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मदद

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, यहां का एक युवक ईरान में फंस गया है. युवक के परिजन अब उसकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए परेशान हैं, ईरान में फंसे बेटे की वतन वापसी के लिए परिजन दर-दर मदद की गुहार लगा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला 24 वर्षीय वैभव पिछले एक महीने से ईरान के खुर्रम शहर में फंसा हुआ है. वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत है और दिसंबर 2025 में काम के सिलसिले में ईरान गया था, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते वह एक जहाज पर ही फंस गया.

मंत्री से परिवार के लोगों ने लगाई मदद की गुहार

यह भी बात सामने आई है कि ईरान में वैभव के साथ भारत के 8 अन्य युवक भी उसी जहाज पर मौजूद हैं. परिवार का कहना है कि वैभव के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं हैं कि वह किसी अन्य माध्यम से भारत लौट सके. गुरुवार को वैभव की मां और बहन याचना ने उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात कर बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई.

मंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन

वैभव के परिवार ने प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात मदद की अपील की है. परिवार मंत्री से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी कराने की मांग की है. वहीं, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने परिवार को आश्वासन दिया है कि वे भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर हर संभव मदद करेंगे.

परिजनों की बढ़ी चिंताएं

ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन ईरान में फंसे भारत के लोगों के परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं. फिलहाल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव का मदद का भरोसा दिलाया है.

उधर, ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल जंग में दो सप्ताह के युद्धविराम का भारत ने स्वागत किया है.