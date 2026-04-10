नीतीश कुमार के राज्यसभा के शपथ पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, '...PM के रूप में रिटायर हों'

नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों. हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते. लेकिन अब सुनने में आ रहा है और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे. सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा उन्हें दिया है. उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है.

जहां पीड़ा है, वहां पीडीए है- अखिलेश यादव

शुक्रवार (10 अप्रैल) को जयपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है. जहां पीड़ा है वहां पीडीए है. उन्होंने कहा, "मैं यहां पीडीए की पौध भी लगाने आया हूं."

बीजेपी के नेता पीछे मुड़कर नहीं देखते- अखिलेश यादव

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा, "बीजेपी के नेताओं में एक बात बहुत अच्छी है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते. वो जो बात एक बार कह देते हैं, वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, उसकी तरफ नहीं देखते हैं. कभी उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी. लेकिन महंगाई का हिसाब लगाएं तो किसान की आय कितनी बढ़ी होगी?"

डबल इंजन को लोग आपस में टकरा रहे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "डबल इंजन के लोग एक दूसरे की रफ्तार को नहीं बढ़ा रहे बल्कि इनमें टकराव दिखता है. एक ही पटरी पर आमने सामने लड़ रहे हैं. हमें और आपको सपना दिखाया था कि विश्वगुरु बन जाएंगे. अगर प्रधानमंत्री चाहते, इजरायल दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते, जैसे पाकिस्तान में उतर गए थे तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्वगुरु के रूप में पहचानती. लेकिन अब तो पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो विश्वगुरु जी को करना चाहिए था."