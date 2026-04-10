हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त

'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों की विशेष समिति बनाकर जाँच कराने के आदेश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि बिना किसी गलती के कनेक्शन नहीं कटना चाहिए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने विशेषज्ञ समिति बनाकर स्मार्ट मीटर शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता ईमानदार होता है. बिना किसी गलती के बिजली कनेक्शन नहीं काटना चाहिए. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर मिल रही शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता स्वभाविक रूप से ईमानदार हैं, अगर उसे बिल सही दिया जाए तो वो भुगतान करने में हिचकेगा नहीं. बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए.

स्मार्ट मीटर की शिकायतों की जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा मंत्री और पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक फील्ड में दौरा कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराएं. हेल्पलाइन नम्बर एक्टिव रहे, समस्याओं का समुचित समाधान कराया जाए. सरकार की निर्बाध और पारदर्शी बिजली उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. कृषि फीडरों का पृथक्करण का काम समय से पूरा कराया जाए. 

बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी सख्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्कॉम्स की राष्ट्रीय रेटिंग बेहतर हुई है, इसमें रिफॉर्म जारी रखा जाए. गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती बढ़ जाती हैं. इसी क्रम में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी में पीक डिमांड पूरी करने में कमी न होनी चाहिए. बिजली की पूर्ति के लिए तैयारी पूरी रखी जाए. 

सीएम योगी ने कहा कि न्यूनतम 5 आवास वाले मजरों में भी विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए और पीएम कुसुम योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने इस दौरान विजिलेंस को निर्देश दिए कि ऐसी कोई कार्रवाई न करें कि आम आदमी परेशान हो. ट्रांसफार्मर बदलवाने से लेकर अन्य तमाम परेशानियों से आम आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, विभाग त्वरित एक्शन के साथ काम करे.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिली थी अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी, अभी तक दर्ज नहीं हुई FIR

Published at : 10 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
UP Electricity Bill UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त
'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: उधार में मछली न देना पड़ा भारी, दबंगों ने ससुर-बहू को लाठी-डंडों से पीटकर किया लहूलुहान
महोबा: उधार में मछली न देना पड़ा भारी, दबंगों ने ससुर-बहू को लाठी-डंडों से पीटकर किया लहूलुहान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Final Voter List 2026 LIVE: यूपी के मतदाताओं का इंतजार खत्म, ECI की वेबसाइट पर आने वाली है फाइनल वोटर लिस्ट
UP Voter List LIVE: यूपी के मतदाताओं का इंतजार खत्म, ECI की वेबसाइट पर आने वाली है फाइनल वोटर लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: किनारी बाजार में सर्राफा कारोबारी का 3 मंजिला शोरूम भरभराकर गिरा, धमाके की आवाज से डरे लोग
आगरा: किनारी बाजार में सर्राफा कारोबारी का 3 मंजिला शोरूम भरभराकर गिरा, धमाके की आवाज से डरे लोग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का US को अल्टीमेटम
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का अल्टीमेटम
बिहार
Nitish Kumar News Live: नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, बिहार के नए CM के सवाल पर आई नई खबर
Live: नीतीश कुमार के आवास पहुंचे जेडीयू के कई नेता, बिहार के नए CM के सवाल पर आई नई खबर
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
विश्व
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
टेक्नोलॉजी
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget