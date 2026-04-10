'बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए', यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर CM योगी सख्त

उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने विशेषज्ञ समिति बनाकर स्मार्ट मीटर शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता ईमानदार होता है. बिना किसी गलती के बिजली कनेक्शन नहीं काटना चाहिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर मिल रही शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता स्वभाविक रूप से ईमानदार हैं, अगर उसे बिल सही दिया जाए तो वो भुगतान करने में हिचकेगा नहीं. बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए.

स्मार्ट मीटर की शिकायतों की जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा मंत्री और पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक फील्ड में दौरा कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराएं. हेल्पलाइन नम्बर एक्टिव रहे, समस्याओं का समुचित समाधान कराया जाए. सरकार की निर्बाध और पारदर्शी बिजली उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. कृषि फीडरों का पृथक्करण का काम समय से पूरा कराया जाए.

बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी सख्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्कॉम्स की राष्ट्रीय रेटिंग बेहतर हुई है, इसमें रिफॉर्म जारी रखा जाए. गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती बढ़ जाती हैं. इसी क्रम में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी में पीक डिमांड पूरी करने में कमी न होनी चाहिए. बिजली की पूर्ति के लिए तैयारी पूरी रखी जाए.

सीएम योगी ने कहा कि न्यूनतम 5 आवास वाले मजरों में भी विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए और पीएम कुसुम योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने इस दौरान विजिलेंस को निर्देश दिए कि ऐसी कोई कार्रवाई न करें कि आम आदमी परेशान हो. ट्रांसफार्मर बदलवाने से लेकर अन्य तमाम परेशानियों से आम आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, विभाग त्वरित एक्शन के साथ काम करे.

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