देहरादून: बकरीद पर मुस्लिम समुदाय की मांग- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, 'इससे देश में...'

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: बकरीद पर मुस्लिम समुदाय की मांग- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, 'इससे देश में...'

Dehradun News: बकरीद पर मुस्लिम समुदाय की मांग- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, 'इससे देश में...'

Dehradun News In Hindi: देहरादून में बकरीद की नमाज करने के बाद ईदगाह परिसर में मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई.

By : दानिश खान, Abhishek De | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 May 2026 07:37 PM (IST)
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देहरादून में ईद उल अजहा (बकरीद) के अवसर पर नमाज अदा करने के बाद एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जब ईदगाह परिसर में मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई. इस पहल का नेतृत्व संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने किया, जिनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

नमाज के बाद कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को सामने रखा. प्ले कार्ड्स पर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने से संबंधित संदेश लिखे हुए थे. इस दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

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'गाय भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक'

आकिब कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है. उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था में गाय की अहम भूमिका रही है. दूध, गोबर और अन्य उत्पादों के माध्यम से यह लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी बनी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गाय करोड़ों लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए.

सामाजिक भावना से जुड़ी है मांग

उन्होंने आगे कहा कि यह मांग किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक भावना से जुड़ी हुई है. उनका कहना था कि अगर गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाता है, तो इससे देश में सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारा मजबूत होगा. कार्यक्रम के दौरान मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए. उनका मानना है कि इससे देश की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलेगी.

इस पहल को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा भी शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे सामाजिक सद्भाव का संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक नई बहस के रूप में देख रहे हैं. फिलहाल, यह मांग प्रशासन या सरकार के स्तर पर किस दिशा में आगे बढ़ती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा.

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Published at : 28 May 2026 07:37 PM (IST)
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