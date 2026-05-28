करोड़ों के संदिग्ध लेन-देन में उत्तराखंड की युवती गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज

उत्तराखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक युवती को करोड़ों रुपये के संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के आरोप में गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में इस पूरे मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने वाली एजेंसियों को कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दिए. जांच में पाया गया कि उत्तराखंड की रहने वाली एक युवती के बैंक खातों में विदेश से बड़ी मात्रा में धनराशि आ-जा रही थी. यह लेन-देन सामान्य व्यापारिक गतिविधियों से अलग और संदिग्ध प्रकृति का था.

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युवती के खातों से करोड़ों के लेनदेन का खुलासा

पुलिस और जांच एजेंसियों ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. बताया जा रहा है कि युवती के खातों के जरिए करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें कुछ रकम पाकिस्तान से जुड़े स्रोतों से भी आई थी. यही वजह है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है.

पूछताछ में युवती ने खुद को बताया निर्दोष

गिरफ्तारी के बाद युवती से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वह केवल कुछ लोगों के कहने पर अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने दे रही थी और उसे इन लेन-देन की पूरी जानकारी नहीं थी. हालांकि पुलिस उसके बयान की पुष्टि करने के लिए तकनीकी साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है.

बड़े नेटवर्क के काम करने की आशंका

जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा हो सकता है. इस नेटवर्क के जरिए हवाला या अन्य अवैध तरीकों से धन का आदान-प्रदान किया जा रहा हो, जिसकी कड़ियां देश के बाहर तक फैली हो सकती हैं.

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए युवती के मोबाइल फोन, बैंक डिटेल्स और संपर्कों की गहन जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था.

इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इस तरह के मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही इससे जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है.

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