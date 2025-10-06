मुजफ्फरनगर: विवादित लेख लिखने वाला युवक गिरफ्तार, मानसिक स्थिति संदिग्ध

मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में एक युवक को सार्वजनिक स्थानों पर विवादित लेख लिखने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि युवक सरकारी संपत्तियों, जैसे पुल और घाट की दीवारों पर धार्मिक संदेशों और इस्लाम धर्म से जुड़ी बातें लिख रहा था. इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चांद मियां को हिरासत में ले लिया.

स्थानीय लोगों और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चांद मियां लंबे समय से सरकारी इमारतों पर इस्लाम धर्म से जुड़ी बातें और विवादित नारे लिख रहा था. सोमवार सुबह गंगनहर पुल पर उसे रंग से लिखते हुए देखा गया, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई.

सरकारी संपत्तियों पर लिख रहा था इस्लाम धर्म कबूलने का नारा

संगठन मंत्री प्रह्लाद पाहुजा का कहना है कि चांद मियां जिहादी मानसिकता के तहत सरकारी संपत्तियों पर कुरान से जुड़े संदेश और इस्लाम धर्म कबूलने के नारे लिख रहा था. यह पूरी तरह सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है. हमने थाने में तहरीर दी है और मांग की है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो. उन्होंने आगे कहा कि हिंदू वाहिनी सरकारी संपत्ति पर लिखे विवादित अंश को हटाकर वहां 'जय श्रीराम' लिखेगी.

चांद मियां की मानसिक स्थिति नहीं है सामान्य

सीओ भोपा देवव्रत वाजपेई ने बताया कि चांद मियां की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है, और वह पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है.वह जो कुछ भी लिखता है, उसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता. कई बार उसे समझाया गया है, लेकिन उसने फिर वही गतिविधि दोहराई. तहरीर के आधार पर आरोपी का चालान किया गया है, और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले में भड़काऊ या आपत्तिजनक तत्वों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है.