'मुहम्मद के नाम पर सिर काट भी सकते हैं', धमकी देने वाला नदीम गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी कर रही है, पुलिस सोशल मीडिया पर विवादित और आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले लोगों पर शिकंजा कस रही है. इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो डालने वाले नदीम नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने वीडियो में “I Love Mohammad” को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सिर काटने और कटवाने की धमकी दी थी.

गिरफ्तारी के बाद माफी मांगता दिखा आरोपी

पुलिस ने बताया कि यह वीडियो आरोपी ने मुंबई में रहते हुए रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नदीम की तलाश शुरू कर दी थी.

तीन दिन की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद नदीम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी गलती कबूल की. पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई के बाद आरोपी थाने में सहारा लेकर चलता हुआ दिखाई दिया.

सोशल मीडिया पर डाली थी विवादित पोस्ट

आरोपी नदीम मूल रूप से बुढाना का रहने वाला है और मुंबई में कपड़ों की फेरी का काम करता था. वहीं से उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें वह कह रहा था – "I Love Mohammad के लिए हम सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं."

आरोपी पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई

एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ था. आरोपी की पहचान बुढाना निवासी नदीम के रूप में हुई, जो मुंबई में रहकर काम करता था. वीडियो को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और टीमें गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.