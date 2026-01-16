केकेआर द्वारा मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद से बीसीसीआई और बीसीबी के बीच रिश्ते लगातार खराब होते दिखे हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आना चाहता, उन्होंने अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है. इस विवाद के बीच पहली बार दोनों देशों की टीमों का आपस में मैच होना है. अंडर-19 वर्ल्ड कप का ये मुकाबला शनिवार को होगा.

बीसीसीआई को मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश देना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की हत्या के बाद केकेआर और टीम के मालिक का खूब विरोध हो रहा था. हालांकि बीसीबी ने इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग कर दी, जिसे आईसीसी शायद खारिज कर देगा क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने में अब 20 दिन का ही समय बचा है. इस विवाद के बीच भारतीय अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 टीम के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप में भिड़ंत होनी है.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

भारत ने पहले मैच में अमेरिका को हराकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया, लेकिन छोटी टीम के खिलाफ टॉप आर्डर का फ्लॉप होना चिंता की बात है. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए थे जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे भी सिर्फ 19 रन बना पाए. तीसरे नंबर पर आए वेदांत भी 2 रन बनाकर आउट हुए थे. पहले मैच में खिलन पटेल की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे.

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की बात की है, हालांकि जिस अधिकारी (डायरेक्टर) ने ये कहा था बीसीबी उसे उनके पद से हटा चुकी है. लेकिन क्या बीसीबी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी ऐसा कर सकता है? हालांकि ये मामला अलग है, अंडर-19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है, जबकि बीसीबी अपनी टीम को भारत भेजने के खिलाफ है न कि भारत के खिलाफ मैच खेलने के. वैसे भी अगर बीसीबी ऐसा कुछ करता है तो आईसीसी उस पर कड़ा एक्शन ले सकता है.

कहां देखें लाइव?

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में शनिवार, 17 जनवरी को होगा. मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, टॉस 12:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी.