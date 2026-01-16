हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कल होगा भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच, BCB नहीं लगा सकता अड़ंगा; जानें नियम

टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कल होगा भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच, BCB नहीं लगा सकता अड़ंगा; जानें नियम

U19 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रहे बीसीसीआई और बीसीबी के बीच विवाद के बीच दोनों देशों की टीमों का आपस में मैच होना है. ये अंडर-19 वर्ल्ड कप में शनिवार को है.

By : शिवम | Updated at : 16 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

केकेआर द्वारा मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद से बीसीसीआई और बीसीबी के बीच रिश्ते लगातार खराब होते दिखे हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आना चाहता, उन्होंने अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है. इस विवाद के बीच पहली बार दोनों देशों की टीमों का आपस में मैच होना है. अंडर-19 वर्ल्ड कप का ये मुकाबला शनिवार को होगा.

बीसीसीआई को मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश देना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की हत्या के बाद केकेआर और टीम के मालिक का खूब विरोध हो रहा था. हालांकि बीसीबी ने इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग कर दी, जिसे आईसीसी शायद खारिज कर देगा क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने में अब 20 दिन का ही समय बचा है. इस विवाद के बीच भारतीय अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 टीम के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप में भिड़ंत होनी है.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

भारत ने पहले मैच में अमेरिका को हराकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया, लेकिन छोटी टीम के खिलाफ टॉप आर्डर का फ्लॉप होना चिंता की बात है. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए थे जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे भी सिर्फ 19 रन बना पाए. तीसरे नंबर पर आए वेदांत भी 2 रन बनाकर आउट हुए थे. पहले मैच में खिलन पटेल की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे.

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की बात की है, हालांकि जिस अधिकारी (डायरेक्टर) ने ये कहा था बीसीबी उसे उनके पद से हटा चुकी है. लेकिन क्या बीसीबी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी ऐसा कर सकता है? हालांकि ये मामला अलग है, अंडर-19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है, जबकि बीसीबी अपनी टीम को भारत भेजने के खिलाफ है न कि भारत के खिलाफ मैच खेलने के. वैसे भी अगर बीसीबी ऐसा कुछ करता है तो आईसीसी उस पर कड़ा एक्शन ले सकता है.

कहां देखें लाइव?

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में शनिवार, 17 जनवरी को होगा. मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, टॉस 12:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 16 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team BCB IND Vs BAN U19 BCCI INDIAN CRICKET TEAM U19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results: क्यों इतनी बुरी तरह हारे ठाकरे ब्रदर्स?
MG Majestor जल्द लॉन्च: Gloster से ऊपर पोजिशन, Fortuner को देगी सीधी चुनौती | Auto Live
BMC Election Result 2026: शिंदे–BJP फैक्टर, ठाकरे ब्रदर्स की सियासत को ऐसे किया खत्म |Vote Counting
BMC Election 2026 Results : बच गई मुंबई!, नितेश राणे के बयान ला दिया भूचाल
BMC Election Result 2026: BMC में बंपर जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में भारी जश्न | Vote Counting | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
शिक्षा
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
हेल्थ
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget