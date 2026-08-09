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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतीक के बेटे आबान के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? कब्रिस्तान में उमड़ी भीड़

अतीक के बेटे आबान के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? कब्रिस्तान में उमड़ी भीड़

Atiq Ahmed Son Death News: माफिया और पूर्व सांसद दिवंगत अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद के शव को शनिवार शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 07:36 AM (IST)
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माफिया और पूर्व सांसद दिवंगत अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद के शव को शनिवार शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया. अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अतीक ने अपने छोटे भाई आबान अहमद के जनाजे की नमाज पढ़वाई है.

पुलिस ने बताया कि शाम करीब छह बजे आबान के बड़े भाई उमर और अली को पुलिस अभिरक्षा में यहां लाया गया, जिसके जनाजा निकला और कसारी-मसारी कब्रिस्तान में उसके शव को दफनाया गया. आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उसके दो भाइयों को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त पैरोल मिली थी. अली झांसी जेल में और उमर लखनऊ जेल में कैद था.

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हाईकोर्ट ने आबान के बड़े उमर और अली को दी थी सशर्त पैरोल

न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत ने अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर व अली को आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सशर्त पैरोल दी थी. पुलिस ने बताया कि आबान के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और कुछ लोगों ने पुलिस अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया. हालांकि, हल्का बल प्रयोग कर उन्हें संभाला गया.

सड़क हादसे में हुई थी आबान अहमद की मौत

बता दें कि झांसी जिले में बृहस्पतिवार को एक सड़क हादसे में आबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गयी थी, जबकि कार सवार तीन अन्य लोग घायल हो गये थे. घायलों को शुक्रवार रात झांसी के अस्पताल से लाकर प्रयागराज में भर्ती कराया गया. शुक्रवार सुबह आबान का शव हटवा गांव स्थित उसकी बुआ परवीन कुरैशी के घर लाया गया. आबान का शव अतीक अहमद की कब्र के पास ही दफनाया गया है. इसी कब्रिस्तान में अतीक के भाई अशरफ और बेटे असद की भी कब्र है.

सड़क दुर्घटना का शिकार हुए आबान और उसके एक साथी के शव लेकर देर रात उनके परिजन झांसी से प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे और शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे थे.

झांसी जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था आबान

बताया गया कि आबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था कि तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी तेज रफ्तार एसयूवी कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गयी. इस हादसे में आबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई थी. इसके अलावा कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर घायल हुए. अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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Published at : 09 Aug 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS Atiq Ahmed Son Death News
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