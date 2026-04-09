मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश से धंसी सड़क, शामली-सहारनपुर मार्ग पर हुआ 8 फीट का गड्ढा

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में बेमौसम बारिश की वजह से न केवल किसानों की फसलों को नुक़सान पहुंचा है बल्कि सड़कों पर भी इसका असर दिखाई दिया है. बीते कुछ दिनों तक हुई बारिश की वजह से चरथावल ब्लॉक क्षेत्र में शामली–सहारनपुर मार्ग पर सड़क धंस गई, जिससे बीच सड़क में गहरा गड्ढा हो गया.

बताया जा रहा है कि यह गड्ढा करीब 8 फीट लंबा और 3 फीट गहरा है. गनीमत रही कि घटना के समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया है.

ग्रामीणों ने उठाए निर्माण कार्य पर सवाल

स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब सड़कें जरा सी बारिश में टूट गई हैं. करीब एक साल पहले भी इसी जगह पर बारिश की वजह से सड़क धंसने की घटना सामने आई थी. ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.

बारिश की वजह से बीच सड़क पर हुआ गड्ढा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जरा सी बारिश होने पर ही सड़कें टूट जाती है. सड़कों का निर्माण ठीक तरीके से नहीं किया जाता है. यहां रहने वाले अंकुर राणा ने कहा कि लगातार बारिश के चलते सड़क की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और जगह-जगह दरारें पड़ रही हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क का स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

इस घटना के बाद सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. फ़िलहाल विभाग की ओर से गड्ढे की मरम्मत का काम किया जा रहा है. जेसीबी की मशीन से सड़क ठीक की जा रही है. जल्द ही ये ठीक होने का अनुमान हैं. लेकिन, स्थानीय का कहना है कि आखिर बार-बार एक ही जगह सड़क क्यों धंस रही है और इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदारी कब तय की जाएगी.

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