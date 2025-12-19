मुजफ्फरनगर जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण व जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोतवाली नगर पुलिस ने लंबे प्रयासों के बाद वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के अनुसार, 6 दिसंबर 2025 को ग्राम मिमलाना निवासी सचिन पुत्र प्रमोद ने थाना कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को मुदसिर पुत्र हसरत निवासी मिमलाना ने बहला-फुसलाकर भगा लिया है. शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 452/25 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस टीमों ने 16 दिसंबर को लड़की को किया बरामद

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए 16 दिसंबर 2025 को नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इसके बाद 17 दिसंबर 2025 को पुलिस ने मुकदमे में वांछित अभियुक्त मुदसिर पुत्र हसरत (उम्र करीब 19 वर्ष) को रुड़की रोड स्थित पीर के पास से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण, यौन अपराधों से संबंधित कानून, एससी/एसटी एक्ट तथा धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

मामले पर अधिकारियों ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस पूरी कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की तत्परता एक बार फिर सामने आई है.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री बुजुर्ग हैं CM नीतीश कुमार के वायरल हिजाब वाले विवाद पर इकरा हसन ने क्या कहा-3060336