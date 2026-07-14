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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में मरीज की हत्या, दूसरे पेशंट के साथी ने के ICU में की थी मारपीट

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में मरीज की हत्या, दूसरे पेशंट के साथी ने के ICU में की थी मारपीट

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर स्थिति जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 14 Jul 2026 01:34 PM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. यहां आईसीयू में भर्ती एक मरीज की कथित तौर पर दूसरे मरीज के तीमारदार ने मारपीट कर हत्या कर दी. घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, 45 वर्षीय रमेश पाल लीवर की बीमारी के चलते जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था. उसी वार्ड में कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला का भी इलाज किया जा रहा था. आरोप है कि रविवार देर रात किसी बात को लेकर कमला देवी के बेटे संजय और रमेश पाल के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद संजय ने रमेश पाल के साथ मारपीट कर दी.

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इलाज के दौरान घायल मरीज ने तोड़ा दम

बताया गया कि मारपीट में रमेश पाल की नाक पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया. सोमवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की.

पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार

मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और यह भी जांच कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई.

अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में हुई इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News
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