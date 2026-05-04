बंगाल में BJP की जीत पर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज ने मनाई खुशी, मिठाई बांटकर दी बधाई

पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिले प्रचंड बहुमत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है. वहीं इस जीत के बीच सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई है. जिस शहर को कभी सांप्रदायिक तनाव के लिए जाना जाता था, वहां आज आपसी सौहार्द की एक शानदार मिसाल देखने को मिली है.

मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर जोरदार जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई

'बंगाल में अब खत्म होगा खौफ और गुंडाराज'

शहर के मुस्लिम मार्केट में जुटे मुस्लिम व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सशक्त नेतृत्व की खुलकर तारीफ की. जश्न मना रहे लोगों ने स्पष्ट कहा कि मोदी-शाह के नेतृत्व में देश में सुशासन, सुरक्षा और विकास को एक शानदार रफ्तार मिल रही है.

मुस्लिम समाज ने पूरी उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से जारी राजनीतिक हिंसा, अव्यवस्था और कथित 'गुंडाराज' का अब हमेशा के लिए अंत हो सकेगा. उनका दृढ़ विश्वास है कि नई सरकार वहां की चरमराई कानून-व्यवस्था में तत्काल सुधार लाएगी और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

'सबका साथ, सबका विकास' के नारों से गूंजा बाजार

इस ऐतिहासिक जश्न के दौरान मुस्लिम व्यापारियों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और गले मिलकर आपसी भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश दिया. इस शानदार कार्यक्रम के दौरान पूरे इलाके में "सबका साथ, सबका विकास" के जोरदार नारे गूंजते रहे.

स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यह जश्न सिर्फ एक राजनीतिक जीत तक सीमित नहीं है. बल्कि, यह इस बात का एक बेहद शक्तिशाली प्रमाण है कि देश में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और वर्तमान सरकार के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है. मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज से निकली यह बेबाक और पावरफुल तस्वीर यकीनन पूरे देश के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत संकेत है.

सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में खुली 'भ्रष्टाचार' की पोल, हवा में लटकी पानी की टंकी