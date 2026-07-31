डिंपल यादव बनेंगी UP की CM? इन तस्वीरों से सियासी गलियारों में हलचल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दी है. समाजवादी पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. इस बीच लखनऊ से यूपी की सियासत गरमा गई है. दरअसल यूपी में डिंपल यादव के सीएम बनने की चर्चा शुरू हो गई है.

लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर से हलचल पैदा हो गई है. शुक्रवार (31 जुलाई) को सपा दफ्तर के बाहर अलग-अलग स्लोगन के माध्यम से संदेश दिए गए हैं. एक दिलचस्प स्लोगन लिखा गया है, "27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल को ताज' इस पोस्टर से अब डिंपल यादव के सीएम बनने की चर्चा तेज हो गई है.

Lucknow, Uttar Pradesh: Posters have been put up outside the Samajwadi Party office targeting the BJP over the Ram Temple donation case pic.twitter.com/AsFnmq36db — IANS (@ians_india) July 31, 2026

बता दें कि 29 में डिंपल को ताज देने की बात को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव सीएम पद छोड़ेंगे और इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव में वह कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे. यानी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी और वह पीएम या मंत्री बनेंगे.





राम मंदिर को लेकर भी लगा पोस्टर

वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी से भी जुड़े हुए जो विषय हैं उनके पोस्टर भी लगाए गए हैं. पोस्टर में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और राम-मंदिर दर्शाया गया है. पोस्टर में लिखा गया, "चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और गुप्तदान की चोरी महापाप की श्रेणी में आते हैं."

वहीं आगे लिखा है कि जो भगवान के नाम पर विश्वास की कमाई लूटते हैं, श्रीराम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे. एक अन्य पोस्टर है लिखा है कि चंदा चोरी से चला नहीं जिनका घर, कर रहे हैं अब आरक्षण पर प्रश्न उत्तर. आगे लिखा है, "चंदा चोरी से जिनका नहीं भरा मन, अब आरक्षण पर कर रहे हैं मनमानापन." इस पोस्टर वार से सूबे की सियासत ने अलग मोड़ ले लिया है.

अखिलेश की छाता लगाए तस्वीर का पोस्टर

इसके अलावा सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की छाता लिए हुए एक तस्वीर लगाई गई है. इस पर लिखा गया, "छाता नहीं, जनता के भरोसे की छांव है." यह सभी पोस्टर प्रतापगढ़ से खुद को समाजवादी सेवक बताने वाले हल्लू रामसुंदर यादव की ओर लगवाए गए हैं.

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