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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के इस फैसले से मायावती खुश, अखिलेश यादव पर जमकर बरसीं

CM योगी के इस फैसले से मायावती खुश, अखिलेश यादव पर जमकर बरसीं

उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने खुशी जताई है. हालांकि इस दौरान वह सपा पर जमकर बरसीं

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 31 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार के उस ऐलान की तारीफ की है जिसमें भदोही जिले का नाम बदलने की बात कही गई है. एक बयान में बसपा चीफ ने न सिर्फ बीजेपी सरकार के फैसले को उचित ठहराया बल्कि उन जिलों के नाम भी बदलने की मांग की है जिन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में बदले गए थे.

बसपा चीफ ने लिखा कि जैसा कि मीडिया की ख़बरों से सर्वविदित है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने, BSP सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुये संत रविदास नगर के नाम से नया ज़िला बनाया था और जिसे समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत् बदल दिया था, इसे अब फिर से संत रविदास नगर ज़िला स्थापित कर दिया है, जिसके लिये पार्टी राज्य सरकार की आभारी है.

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उन्होंने लिखा कि वास्तव में BSP की यूपी में रही चारों सरकारों में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने व आम जनहित को बेहतर बनाने के मद्देनज़र अनेकों नये ज़िले, तहसील, विकास खण्ड तथा पुलिस ज़ोन व रेंज आदि बनाये गये और उनमें से कई ज़िलों के नाम दलित व अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में समय-समय में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गये और इसी क्रम में संत रविदास नगर व छत्रपति शाहूजी महाराज नगर व भीम नगर आदि अनेकों नये ज़िले बने, जिनके नाम सपा सरकार ने केवल अपनी जातिवादी सोच, द्वेष व संकीर्ण राजनीति के कारण बदल दिये, जिसको लोग कभी भी भुला नहीं पायेंगे.

इन जिलों का नाम बदलने की मांग

बसपा नेता ने लिखा कि इतना ही नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र में कासगंज इलाके़ के समुचित विकास हेतु कासंगज को ज़िला मुख्यालय का दर्जा देते हुये मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर नया ज़िला बनाया गया, जिसका भी नाम सपा सरकार ने अपने पीडीए-पिछड़ा दलित व  अक्लि़यत विरोधी रवैयों के कारण बदल दिया.

उन्होंने लिखा कि ऐसे में यूपी सरकार संत रविदास नगर की तरह ही, मान्यवर श्री कांशीराम जी व अन्य महापुरुषों के नाम पर बनाये गये नये ज़िलों के भी असली नाम बहाल कर दे तो यह उचित होगा और यह कार्य अगर मान्यवर श्री कांशीराम जी की दिनांक 9 अक्तूबर के परिनिर्वाण दिवस से पहले कर दिया जाये या उसी दिन ही कर दिया जाये तो BSP इसके लिये आभारी रहेगी.

Published at : 31 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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