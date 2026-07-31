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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तरकाशी में भूस्खलन से संग्राली-महीडांडा मार्ग बंद, सैकड़ों वाहन फंसे

उत्तरकाशी में भूस्खलन से संग्राली-महीडांडा मार्ग बंद, सैकड़ों वाहन फंसे

Uttarkashi Landslide: उत्तरकाशी में अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिसकी वजह से मार्ग बंद हो गया और दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन फंस गए.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 31 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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उत्तराखंड के उत्तरकाशी लगातार हो रही बारिश के चलते संग्राली–महीडांडा मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गया. मार्ग पर पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर गिर गया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं. प्रशासन ने लोगों से फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

उत्तरकाशी में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र कमजोर हो गई है. जिसकी वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है. इस क्रम में बीते दिन उत्तरकाशी में अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे. 

पहाड़ों से अचानक इतना मलबा आ गिरा कि देखते ही देखते पूरा मार्ग बंद हो गया. जिसकी वजह से रास्ते में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई. दोनों तरफ़ से वाहन बीच रास्ते में फँस गए. सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राहत कार्य में जुटा प्रशासन

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं है. जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाकर सड़क को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने पर यातायात जल्द बहाल करने की कोशिश की जाएगी.

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यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक इस सड़क पर यात्रा करने से बचें. आवश्यक होने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और यात्रा से पहले मौसम व सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर लें. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस और प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 31 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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