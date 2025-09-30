हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुजफ्फरनगर: सास ने बहू से नफरत के चलते रची लूट की साजिश, 3 आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर: सास ने बहू से नफरत के चलते रची लूट की साजिश, 3 आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: पूजा और उसकी सास रेखा के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. पूजा का मॉडर्न रहन-सहन और ज्वेलरी पहनकर जिम जाना सास को पसंद नहीं था.इसी के चलते रेखा ने से लूट की साजिश रची.

By : अभिषेक चौधरी | Updated at : 30 Sep 2025 02:47 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक सास ने अपनी ही बहू के साथ लूट की साजिश रच डाली. वजह? बहू का मॉडर्न लाइफस्टाइल और ज्वेलरी पहनकर जिम जाना, जो सास को बिल्कुल पसंद नहीं था. सास ने अपने एक परिचित अपराधी की मदद से पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया, जिसमें बहू की पहनी हुई सारी ज्वेलरी लूट ली गई.

पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन जब लुटेरों ने हकीकत बताई तोपोलिस भी हैरान रह गयी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना पुरकाजी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है, जहां रविवार को पूजा नाम की महिला से बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की. बदमाश उसकी ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए थे. मामले की शिकायत महिला ने थाने में की, जिसके बाद जांच की जिम्मेदारी महिला पुलिस टीम को सौंपी गई.

टीम ने तेजी दिखाते हुए 12 घंटे के भीतर लूट में शामिल तीन आरोपियों वंश, अंकुर उर्फ काशी और वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है. हालांकि, एक आरोपी रजत उर्फ रघु अभी फरार है.

सास-बहु में चल रही थी तनातनी

पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता पूजा और उसकी सास रेखा के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. पूजा का मॉडर्न रहन-सहन और ज्वेलरी पहनकर जिम जाना सास को पसंद नहीं था. इसी रंजिश के चलते रेखा ने अपने जानकार बदमाश काशी से लूट की साजिश रची.

काशी ने योजना बनाकर अपने दो साथियों के ज़रिए ई-रिक्शा से पूजा की मूवमेंट ट्रैक की और लूट को अंजाम दिलवाया. पूजा काशी को जानती थी, इसलिए वारदात के लिए दो नए चेहरों रजत और वंश को लगाया गया, ताकि शक न हो.

सारा लूटा गया माल बरामद

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही SHO जय चौधरी और टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. साजिश का खुलासा होते ही पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. लूटी गई सभी ज्वेलरी कुंडल, अंगूठी और अन्य आइटम बरामद कर लिए गए हैं.

Published at : 30 Sep 2025 02:47 PM (IST)
Embed widget