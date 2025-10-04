मुजफ्फरनगर: पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश मेहताब ढेर, 18 से अधिक मामले थे दर्ज

मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के जंगल में शुक्रवार (3 अक्टूबर) रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी कुख्यात अपराधी मेहताब मारा गया. मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि इलाके में मेहताब की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने पहुंची. पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन तभी अपराधियों ने अचानक पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें मेहताब को गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Muzaffarnagar, Uttar Pradesh: A one lakh rupee bounty gangster, Mehtab, was shot dead in an encounter with police on Jola Road in Budhana area yesterday night



Senior Superintendent of Police, Sanjay Kumar Verma says, "On 14 September 2025, a robbery took place in Budhana… pic.twitter.com/TW55u1Ci6w — IANS (@ians_india) October 4, 2025

18 से अधिक मामलों में शामिल था आरोपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बताया कि मेहताब के पास से एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई. मेहताब के खिलाफ बुढ़ाना और आसपास के जिलों में कई गंभीर अपराध दर्ज थे. वह 18 से अधिक मामलों में शामिल था, जिनमें जबरन वसूली, डकैती और हत्या के मामले शामिल हैं. विशेष रूप से 14 सितंबर 2025 को बुढ़ाना में नेमीचंद वर्मा और उनके पोते को निशाना बनाकर हुई डकैती में भारी मात्रा में सोना-चांदी लूटने का आरोप भी उस पर था.

मुठभेड़ के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती

एसएसपी ने बताया कि मेहताब मूल रूप से शामली का रहने वाला था और मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर सहारनपुर तक कई जिलों में सक्रिय था. उसका नाम स्थानीय अपराधियों और पुलिस के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है. मुठभेड़ के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मी उप निरीक्षक ललित कुमार और कांस्टेबल अलीम को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस तैयार

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मेहताब की मौत से इलाके में अपराधियों में डर का माहौल फैल गया है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सबक सिखाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है.

मुजफ्फरनगर पुलिस की यह मुठभेड़ जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है. मेहताब जैसे कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और उन्हें कानून के हवाले करने से आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ता है.