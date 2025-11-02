पीएम मोदी और सीएम योगी को कहे थे अपशब्द, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के भटवाड़ा गांव में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

बता दें 31 अक्टूबर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में 60 वर्षीय रईस नामक व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गालियां देते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को सख्ती से समझाया, जिसके बाद उसे बुढ़ाना कोतवाली लाया गया जहां उसकी चाल में भी “बदलाव” साफ नज़र आया.

एसएसपी ने दी जानकारी, आरोपी को भेजा गया जेल

इस मामले में मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. एसएसपी संजय कुमार की माने तो एक मामला एक वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया था जिसमें 31/10/25 को थाना बुढ़ाना में एक मामला संज्ञान में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और मान्य प्रधानमंत्री जी को एक व्यक्ति रईस पुत्र समहेदीन भटवाड़ा लगभग 60 वर्ष की उम्र का है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके प्रदेशीय में अभियोग दर्ज किया गया था शिवकुमार द्वारा भटवाडा कस्बा बुढाना के और अभियोग दर्ज कर उनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई.

