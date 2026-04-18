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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी

UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी

UP Politics: यूपी बीजेपी प्रमुख पंकज चौधरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई. इससे पहले पीएम मोदी से मुलाकात थी.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 06:14 PM (IST)
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यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार (18 अप्रैल) को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है. जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी की टीम और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई. यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित नामों पर भी शुरुआती चर्चा हुई. पंकज चौधरी ने इससे पहले शुक्रवार (17 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी.

पंकज चौधरी ने शुक्रवार को प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी अहम बैठक की थी. इसके बाद देर शाम उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की. इन बैठकों को बेहद ही अहम माना जा रहा है.

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज

बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है. चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. वहीं वर्तमान में मंत्रियों की भूमिका में कुछ बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाने और रणनीति के तहत ऐसा किया जा सकता है. 

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यूपी में बीजेपी की नई टीम भी होगी तैयार!

अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. बीजेपी संगठन में नई टीम बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश और संगठन दोनों के परफॉर्मेंस का आकलन किया है और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है. 

बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को 'प्रश्न प्रदेश' से 'उत्तर प्रदेश' बनाने का ऐतिहासिक काम किया है. उन्होंने कहा था, ''6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में स्थापित BJP आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है. पार्टी की यह यात्रा संघर्ष, तपस्या और समर्पण का परिणाम है.''

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About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 18 Apr 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP पंकज चौधरी UP News
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