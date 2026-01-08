बच्चों के साथ खेलते वक्त अचानक लापता हुआ 8 साल का मासूम, अगले दिन गन्ने के खेत में मिला शव

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक आठ साल के मासूम बच्चे का शव गन्ने के खेत से मिलने से हड़कंप मच गया है. ये बच्चा पड़ोस में ही खेल रहा था, इस बीच अचानक लापता हो गया, जिसके बाद उसका शव पड़ा मिला. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं.

ये घटना थाना भोरा कला क्षेत्र के भौरा खुर्द गांव की है. जहां रहने वाले अफजल का 8 साल का बेटा मंगलवार की शाम गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया. परिजनों ने काफी देर तक उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. जिसके बाद परिजनों ने थाना भोरा कला में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

घटना के सूचना मिलते ही पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित की गई और बच्चे की तलाश शुरू की गई. लेकिन, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया.

गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव

बुधवार सुबह गांव के बाहर एक ग्रामीण ने गन्ने के खेत में बच्चे का शव पड़े देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान लापता मासूम के रूप में की गई. बच्चे का शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया. परिजनों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए तैनात किया. प्रारंभिक जांच में बालक की हत्या की आशंका जताई जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं.

UP Politics: BJP-सपा के बीच नई भिड़ंत! अखिलेश ने कर दिया ऐलान, पंकज चौधरी ने भी कसे पेच



