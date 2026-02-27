मुरादाबाद में घर के बाथरूम में बैठा था तेंदुआ, दहशत में आए लोग, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब जिले के रामगंगा विहार स्थित हरथला में गंगा मंदिर के पास सुबह लगभग 5 बजे एक घर में तेंदुआ घुस गया. इसी बीच परिवार ने तेंदुए को बाथरूम में बंद कर घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.



खौफजदा लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने पीलीभीत से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया. हालांकि, एक्सपर्ट टीम आने से पहले ही वन विभाग के लोगों ने बाथरूम से तेंदुए को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया. इसके बाद पिंजरे में कैद तेंदुए को उस गाड़ी में चढ़ा कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद लोगो ने राहत की सांस ली.

बाथरूम में बैठा था तेंदुआ

दरअसल, हरथला में रात में मेघराज के परिजनों को घर के अंदर कुछ आहट महसूस हुई. जब उन्होंने देखा तो बाथरूम में एक तेंदुआ बैठा था. बिना देर किए परिवार ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू किया. इसके बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू

वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू किया. टीम ने घर को चारों ओर से घेर लिया है, ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके. स्थानीय पुलिस भी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर रही थी. वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि तेंदुए को पकड़ कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

रिहायशी इलाके में तेंदुए से दहशत

वहीं तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से लोगों दहशत रहे. तेंदुए को देखने के लिए सड़क से लेकर छतों तक पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी. घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की. यह इलाका राम गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां जंगल से तेंदुआ शिकार की तलाश में आबादी में घुस आया था. लोगों का कहना है कि इस तेंदुए ने एक कुत्ते का शिकार किया और एक बुजुर्ग पर भी हमला किया. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.