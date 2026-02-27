हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: सहस्त्रधारा रोड पर दो हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर सुनील राठी से सामने आया कनेक्शन

Dehradun News In Hindi: सहस्त्रधारा रोड उत्तराखंड STF ने हथियार के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और गैंगस्टर सुनील राठी से कनेक्शन सामने आया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Feb 2026 07:01 PM (IST)
About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 27 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
