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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: जीजा बना डकैत, साले के घर लाखों के जेवर पर डलवाया डाका, नेशनल शूटर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: जीजा बना डकैत, साले के घर लाखों के जेवर पर डलवाया डाका, नेशनल शूटर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar News In Hindi: जीजा ने अपने ही साले के घर डकैती की साजिश रच डाली. साले ने अपने घर में जमीन के नीचे गड़े पुस्तैनी सोना-चांदी की जानकारी अपने जीजा को दी थी.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Apr 2026 09:57 PM (IST)
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  • जीजा ने साले के घर में सोना-चांदी लूटने की रची साजिश.
  • जमीन में गड़े पुश्तैनी गहनों की जानकारी दी थी साले ने.
  • पुलिस ने मुख्य आरोपी जीजा सहित सात लोगों को पकड़ा.
  • गिरफ्तार आरोपियों में एक नेशनल शूटर भी शामिल है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीजा ने अपने ही साले के घर डकैती की साजिश रच डाली. साले ने अपने घर में जमीन के नीचे गड़े पुश्तैनी सोना-चांदी की जानकारी अपने जीजा को दी थी, जिसका फायदा उठाकर जीजा ने गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया.

4 अप्रैल को नगर कोतवाली क्षेत्र के पिन्ना गांव निवासी रवि के घर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया. उस समय रवि की पत्नी घर से बाहर थी, जबकि रवि और उसके बच्चों को बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने पहले से मिली जानकारी के आधार पर घर में जमीन खोदकर लाखों रुपये के सोना-चांदी के आभूषण लूट लिए और फरार हो गए.

सात लोग गिरफ्तार

घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधिकारियों ने कई टीमों का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी जीजा अनुज समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में एक नेशनल शूटर भी शामिल बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, फर्जी नंबर प्लेट, अवैध तमंचा और लूटे गए सोना-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. अधिकारियों के अनुसार आरोपी लूट के माल को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि इस डकैती में घर के ही करीबी की भूमिका सामने आई है, जिसने खजाने की जानकारी आरोपियों तक पहुंचाई. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है.

उधर इस घटना से पूरे इलाके में हर कोई हैरान है कि आखिर सगे साले से कोई इस तरह की दुश्मनी निकालेगा. वहीं इस तरह से आज भी जेवर छिपाना ये अपने आप में हैरान करने वाला है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News CRIME NEWS
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