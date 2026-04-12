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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में कारसेवकों पर गोली किसने चलवााई? अखिलेश यादव के आरोपों के बीच नृपेंद्र मिश्रा का आया बयान

अयोध्या में कारसेवकों पर गोली किसने चलवााई? अखिलेश यादव के आरोपों के बीच नृपेंद्र मिश्रा का आया बयान

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या में कारसेवकों पर गोलीबारी का मामला एक बार फिर विवादों में आ गया है. इसको लेकर पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 12 Apr 2026 02:50 PM (IST)
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राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष व श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने वाले आरोपों पर जवाब दे दिया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलिश यादव इस मामले को लेकर नृपेंद्र मिश्रा पर आरोप लगाते हैं. अब हाल ही में फिर इस मामले पर विवाद छिड़ गया है, जिससे सूबे की सियासत गरमा गई है.

अखिलेश यादव लगातार नृपेंद्र मिश्रा पर गोली चलवाने के आरोप लगाते रहे हैं. एक प्रेस वार्ता में नृपेंद्र मिश्रा से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोलीबारी पर आप पर सवाल उठाया है. उस वक्त आप प्रमुख सचिव थे. अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि हां मैं सचिव था.

अखिलेश के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर स्पष्ट करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस तरह के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर पर नहीं किए जाते हैं. ऐसे निर्णय 90 प्रतिशत राजनीतिक होते हैं, जिसमें 10% राय गृह सचिव/सचिवों और DGP की होती है. वह देश के सम्माननीय नेता के बेटे हैं. इसलिए उनको तो सभी जानकारी होगी. उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में सचिव भी था.

कारसेवकों पर गोलीबारी को लेकर किया खुलासा

पत्रकार वार्ता के दौरान एक अहम सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि बड़े फैसलों में जहां 10 प्रतिशत निर्णय प्रशासनिक होते हैं, वहीं 90 प्रतिशत फैसले राजनीतिक होते हैं. बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कार्रवाई के लिए तैयार फाइल को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने वापस कर दिया था और कार सेवकों पर गोली न चलाने का निर्णय लिया गया था. उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर के नहीं होते हैं.

ये भी पढ़ें: UP Politics: 'अब्दुल कब तक सपा की दरी बिछाने का काम करेगा', अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Nripendra Misra Akhilesh Yadav UP NEWS
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