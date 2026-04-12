राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष व श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने वाले आरोपों पर जवाब दे दिया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलिश यादव इस मामले को लेकर नृपेंद्र मिश्रा पर आरोप लगाते हैं. अब हाल ही में फिर इस मामले पर विवाद छिड़ गया है, जिससे सूबे की सियासत गरमा गई है.

अखिलेश यादव लगातार नृपेंद्र मिश्रा पर गोली चलवाने के आरोप लगाते रहे हैं. एक प्रेस वार्ता में नृपेंद्र मिश्रा से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोलीबारी पर आप पर सवाल उठाया है. उस वक्त आप प्रमुख सचिव थे. अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि हां मैं सचिव था.

#WATCH | Ayodhya | On firing on Kar sevaks in Ayodhya in 1990, Chairman of Ram Mandir Construction Committee, Nripendra Mishra says, "Such decisions are not made at the Principal Secretary level. These decisions are 90% political, with 10% of the opinions coming from the… pic.twitter.com/vlM9ayjniM — ANI (@ANI) April 11, 2026

अखिलेश के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर स्पष्ट करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस तरह के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर पर नहीं किए जाते हैं. ऐसे निर्णय 90 प्रतिशत राजनीतिक होते हैं, जिसमें 10% राय गृह सचिव/सचिवों और DGP की होती है. वह देश के सम्माननीय नेता के बेटे हैं. इसलिए उनको तो सभी जानकारी होगी. उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में सचिव भी था.

कारसेवकों पर गोलीबारी को लेकर किया खुलासा

पत्रकार वार्ता के दौरान एक अहम सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि बड़े फैसलों में जहां 10 प्रतिशत निर्णय प्रशासनिक होते हैं, वहीं 90 प्रतिशत फैसले राजनीतिक होते हैं. बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कार्रवाई के लिए तैयार फाइल को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने वापस कर दिया था और कार सेवकों पर गोली न चलाने का निर्णय लिया गया था. उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर के नहीं होते हैं.

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