भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े राविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के एक दर्जन से अधिक नेताओं से संग मुलाक़ात कर मंत्रिमंडल विस्तार व संगठन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक से भी अलग-अलग मुलाक़ात की.

माना जा रहा है कि ये मुलाक़ात मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही प्रदेश की नई संगठन टीम को लेकर है. तावड़े सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाक़ात करेंगे. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचे थे.

इन नेताओं से की मुलाक़ात

दोपहर 12 बजे से अब तक यूपी बीजेपी के इन नेताओं ने विनोद तावड़े से मुलाकात कर ली है