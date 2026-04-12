यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच अचानक लखनऊ पहुंचे विनोद तावड़े, इन नेताओं से की मीटिंग
UP Politics: राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े राविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के एक दर्जन से अधिक नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े राविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के एक दर्जन से अधिक नेताओं से संग मुलाक़ात कर मंत्रिमंडल विस्तार व संगठन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक से भी अलग-अलग मुलाक़ात की.
माना जा रहा है कि ये मुलाक़ात मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही प्रदेश की नई संगठन टीम को लेकर है. तावड़े सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाक़ात करेंगे. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचे थे.
इन नेताओं से की मुलाक़ात
दोपहर 12 बजे से अब तक यूपी बीजेपी के इन नेताओं ने विनोद तावड़े से मुलाकात कर ली है
- पंकज चौधरी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष
- धर्मपाल, संगठन महामंत्री यूपी
- केशव मौर्य, डिप्टी सीएम, यूपी
- बृजेश पाठक, डिप्टी सीएम, यूपी
- भूपेन्द्र चौधरी, पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष
- धर्मपाल सिंह लोधी, कैबिनेट मंत्री
- हरीश द्विवेदी, पूर्व सांसद व प्रभारी असम
- रमापति राम त्रिपाठी, पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष
- सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री
- सुरेश खन्ना (आज देर रात मिलेंगे)
- सुरेन्द्र नागर, राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी (इनसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे विनोद तावड़े)
- स्वतंत्र देव सिंह (लखनऊ में मौजूद नहीं)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL