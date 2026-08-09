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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: रील बनाने पहुंचे किशोर को गार्ड ने मारी गोली, मौत

गाजियाबाद: रील बनाने पहुंचे किशोर को गार्ड ने मारी गोली, मौत

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद के साहिबाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रील बनाने गए 17 वर्षीय समीर को गार्ड ने चोर समझकर गोली मार दी. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 09 Aug 2026 08:28 PM (IST)
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गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रील बनाने गए 17 साल के किशोर की गोली लगने से मौत हो गई. किशोर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रील बनाने के लिए गया था. इसी दौरान वहां तैनात गार्ड ने उसे चोर समझ लिया और गोली चला दी. गोली किशोर के पेट में लगी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक किशोर की पहचान 17 साल के समीर के रूप में हुई है. समीर साहिबाबाद इलाके में ही रहता था और बताया जा रहा है कि वह रील बनाने के लिए थाना साहिबाबाद क्षेत्र में स्थित पारसनाथ बिल्डिंग पहुंचा था. यह बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहां सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात रहता है.

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बताया जा रहा है कि समीर के बिल्डिंग में पहुंचने के दौरान वहां मौजूद गार्ड विवेक यादव की उस पर नजर पड़ी. गार्ड को शक हुआ कि समीर चोरी करने के इरादे से बिल्डिंग में आया है. इसी शक में गार्ड ने बंदूक से गोली चला दी. गोली सीधे समीर के पेट में जा लगी.

गोली लगने के बाद मची अफरा-तफरी

गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल समीर को इलाज के लिए अस्पताल ले गई. हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने गार्ड विवेक यादव को हिरासत में ले लिया है. जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, समीर के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. वहीं, पुलिस परिजनों से तहरीर लेकर मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में गार्ड ने गोली चलाई और क्या समीर के चोर होने का कोई आधार था या सिर्फ शक के आधार पर ही फायरिंग की गई.

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इस पूरे मामले को लेकर एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 09 Aug 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS CRIME NEWS
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