मुजफ्फरनगर: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां

Muzaffarnagar News: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां

Muzaffarnagar News In Hindi: पुलिस ने दो आरोपियों शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान को मौके से गिरफ्तार किया है. मजदूरों पर पहरा और डराने के लिए दो पिटबुल डॉग भी रखे गए थे.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 24 Jun 2026 08:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक दोने बनाने वाले फैक्ट्री में मजदूरों को दो सालों से बंधुआ मजदूर बनाकर यातनाएं देकर काम करवाया जा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस ने लेवर विभाग और प्रशासन की टीम के साथ तितावी थाना क्षेत्र के माड़ी गांव में छापा मारा और 13 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया.

पुलिस ने दो आरोपियों  शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान को मौके से गिरफ्तार किया है. मजदूरों पर पहरा और डराने के लिए दो पिटबुल डॉग भी रखे गए थे. यहां मजदूरों को बढ़िया वेतन व फ्री रहना और खाने का लालच देकर लाया जाता था.

अलग-अलग राज्यों के हैं मजदूर 

पुलिस के मुताबिक, मजदूरों को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से 8 हजार से 12 हजार रुपए वेतन का लालच देकर लाया जाता था, जिसमें साथ में रहना और खाना भी फ्री था. लेकिन फैक्ट्री पहुंचते ही इनसे मोबाइल फोन, आधार कार्ड छीन लिए जाते. और 24-24 घंटे काम कराया जाता. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा विवाद से योगी सरकार की छवि को नुकसान? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

नींद आने पर पानी डालकर पिटाई करते थे, जिसमें गर्म लोहा, चमड़े और रबड़ का चाबुक, यही नहीं पिटबुल डॉग से भी कटवाया जाता था. जिससे कभी भी कोई मजदूर भागने की हिम्मत नहीं कर पाया.  मजदूरों ने बताया कि कई मजदूरों की फैक्ट्री के अंदर मौत भी हो चुकी है.

सीतापुर यूपी के रहने वाले मजदूर जगदीश ने बताया कि अंबाला से हमें 8 हजार रुपए महिना, तीन टाइम चाय और खाना देने का लालच दिया. यहां आने के बाद न चाय मिली और न खाना. 24 घंटे के बाद चोकर की रोटी दी जाती थी. मोबाइल-आधार सब छीन लिया. यही नहीं काम न करने पर नहला-नहला कर मारते थे. बेल्ट और डंडे से पिटाई होती थी.

पुलिस का दावा करेंगे सख्त कार्रवाई 

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर लेबर कमिश्नर और एएसपी आर.ए. के नेतृत्व में टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी की. यहां से 13 मजदूरों को मुक्त कराया गया. इनके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान हैं. इन्हें डेढ़ - दो साल से बंधक बनाकर रखा गया था. कई मजदूरों की मौत की जानकारी मिली है. इस माले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है.

एसएसपी ने इस मामले में पुलिस को 25 हजार का नगद इनाम देने की घोषणा भी की है. इसके अलावा सभी मजदूरों का मेडिकल कराकर उनके परिवार से संपर्क आकर उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है.


यह भी पढ़ें : राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम, AAP सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Bonded Labourers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां
मुजफ्फरनगर: गर्म लोहा, रबड़ का चाबुक, पिटबुल डॉग से भी कटवाया, मजदूरों पर जुर्म की इंतेहां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी अब 3S मॉडल का प्रतीक', बेंगलुरु में बोले सीएम योगी- 9 साल में बीमारू राज्य की छवि बदली
'यूपी अब 3S मॉडल का प्रतीक', बेंगलुरु में बोले सीएम योगी- 9 साल में बीमारू राज्य की छवि बदली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा विवाद से योगी सरकार की छवि को नुकसान? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा विवाद से योगी सरकार की छवि को नुकसान? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम, AAP सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम, AAP सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया
Advertisement

वीडियोज

Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
US Iran Peace Deal: Iran-America डील के बीच पड़ा नया पंगा! ABPLIVE
Bollywood News: पैसा वसूल या महा क्रिंज? 'तेरा पैसा मेरा पैसा' गाने पर भिड़े टोलर्स (24.06.26)
Mannat:😱Vikrant गुंडों के चंगुल में फंसा, Mannat को पाने के जूनून में Dhairya की सारी हदें पार #sbs
Ketan Agarwal Murder Case: फूल दिया, गले लगाया, साथ डांस और फिर खाई में फेंका! ये कहानी रुला देगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
क्रिकेट
इंग्लैंड में होगा वैभव सूर्यवंशी का अलग 'चेंजिंग रूम', माता-पिता रहेंगे साथ; जानें पूरा माजरा
इंग्लैंड में होगा वैभव सूर्यवंशी का अलग 'चेंजिंग रूम', माता-पिता रहेंगे साथ; जानें पूरा माजरा
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
शिक्षा
CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 
CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget