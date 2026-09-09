मुजफ्फरनगर में दोस्ती का खौफनाक अंत, बहन पर छींटाकशी को लेकर की हत्या

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. खतौली कोतवाली क्षेत्र के भैंसी गांव से 29 अगस्त को लापता हुए युवक अतुल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक अतुल की उसके ही दो दोस्तों सोनू और तालिब ने मिलकर हत्या की थी.

दोनों ने अतुल को दोस्ती के बहाने घर से बुलाया और जंगल की तरफ ले गए. आरोप है कि वहां पहले अतुल का गला दबाया गया और फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को ईख के खेत में छिपा दिया. मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खेत से शव के अवशेष बरामद किए. कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान अतुल के रूप में की गई.

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बहन पर छींटाकशी की वजह से की हत्या

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की वजह अतुल द्वारा सोनू की बहन पर कथित तौर पर छींटाकशी करना बताया है. पुलिस के अनुसार सोनू ने अपने दोस्त तालिब के साथ मिलकर अतुल को कई बार समझाने की बात कही, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची.

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि अतुल के लापता होने के बाद जब परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, तो आरोपी दोस्त भी परिवार के साथ मिलकर अतुल की तलाश में जुटे रहे. दोनों लगातार परिजनों के साथ नजर आते रहे, ताकि पुलिस को उन पर शक न हो.

शक के आधार पर दोनों से हुई पूछताछ

अतुल की बरामदगी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था. इसके बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मामले के खुलासे के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस और खतौली पुलिस की विशेष टीम गठित की.

टीम ने कई लोगों से पूछताछ और सर्विलांस के जरिए जांच आगे बढ़ाई. शक के आधार पर सोनू और तालिब को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या की वारदात कबूल कर ली. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक के शव के अवशेष, हत्या में इस्तेमाल चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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