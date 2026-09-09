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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा काम; जानें कैसे

यूपी में डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा काम; जानें कैसे

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर से इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 09 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि राज्य में सरकारी डॉक्टर अब 70 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे. आधिकारिक बयान के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत सरकारी चिकित्सक सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति के जरिये अपनी सेवाएं दे सकेंगे.

वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकारी डॉक्टर 65 साल की उम्र तक सेवाएं दे सकते हैं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर से इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

बता दें कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स (CHCs) और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स (PHCs) में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं. डिप्टी सीएम ने मंगलवार को कहा कि अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएँ बढ़ाने से मरीज़ों को बेहतर मेडिकल सलाह और इलाज मिल सकेगा, इसके साथ ही अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर दबाव भी कम होगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रोविंशियल मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज कैडर स्वास्थ्य विभाग का मुख्य मेडिकल कैडर है और इसमें मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल होते हैं, जो सरकारी अस्पतालों, CHCs और PHCs में स्वास्थ्य सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाते हैं.

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा होगी मजबूत

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योग्य और अनुभवी डॉक्टरों को 70 साल की उम्र तक सेवा करने की इजाजत देने से मरीजों को सीधे तौर पर उनकी विशेषज्ञता का फायदा मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उन विभागों में खास तौर पर उपयोगी होगी जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, और इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिया निर्देश

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि वे रिटायरमेंट के बाद 70 साल की उम्र तक डॉक्टरों की दोबारा नियुक्ति से जुड़े आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं. 

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Published at : 09 Sep 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak UP NEWS LUCKNOW NEWS
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