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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसर्दियों से पहले CM योगी के सख्त निर्देश, हाईवे-एक्सप्रेसवे पर तैनात होंगी एंबुलेंस

सर्दियों से पहले CM योगी के सख्त निर्देश, हाईवे-एक्सप्रेसवे पर तैनात होंगी एंबुलेंस

उत्तर प्रदेश में सर्दियों के दिनों में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आश्यक निर्देश दिए हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 17 Oct 2026 10:46 PM (IST)
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सर्दियां आने से पहले कोहरे और शीतलहर में होने वाले हादसों से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना संभावित जगहों के आसपास एंबुलेंस, पेट्रोलिंग और रेस्क्यू गाडियां तैनात करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोहरे में सड़क दिखाई देने में परेशानी न हो, इसके लिए रिफ्लेक्टिव, कैट्स आई और सफेद पट्टियों को ठीक करवाने का आदेश दिया है.

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने इस संबंध में संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े इंतजाम समय से पूरे करने को कहा हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना संभावित स्थलों के आसपास एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन खड़े रखने को कहा है. पेट्रोलिंग वाहनों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि दुर्घटना होने पर राहत और बचाव कार्य में देरी न हो और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके.

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रिफ्लेक्टिव चिह्नों, कैट्स आई और साइन बोर्ड की होगी जांच

इसके साथ ही कोहरे में सड़क की सीमा और दिशा का अंदाजा लगाने के लिए बॉर्डर लाइन और सड़क के बीच बनी सफेद पट्टियों को ठीक करवाया जाएगा. धूल से ढकी, मिट चुकी या उखड़ी पट्टियों को ठीक कराया जाएगा. रिफ्लेक्टिव चिह्नों, कैट्स आई और साइन बोर्ड की जांच होगी. प्रमुख चौराहों, तिराहों, मोड़ों और क्रॉसिंग पर स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग को दुरुस्त किया जाएगा.

अनफिट वाहनों पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा सड़क हादसों की रोकथाम के लिए अनफिट और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर जांच और प्रवर्तन अभियान चलाएंगे. साथ ही, घने कोहरे में वाहन की गति नियंत्रित रखने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क सुरक्षा के इंतजामों की नियमित निगरानी करें, ताकि कम दृश्यता के कारण होने वाले हादसों का जोखिम कम किया जा सके.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 17 Oct 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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