डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी के पेशकार ने ली रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी के पेशकार सुभाष चंद्र को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई मंगलवार को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसालिडेशन (DDC) के कार्यालय में हुई. एक निगरानी (अपील) में बहस पूरी होने के तीन महीने बाद भी आदेश पैंडिंग था, इसे साइट पर अपलनोड कराने की एवज में पेशकार ने 50,000 रुपये की मांग की थी.

एंटी करप्शन अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई अधिवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह की शिकायत पर की गई. ओमवीर सिंह मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में गणेशघाट गांव के रहने वाले हैं. उनके गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है. आरोप है कि चकबंदी से जुड़े एक मामले में उन्होंने निगरानी डाली थी. जिसमें आदेश कराने और उसे साइट पर अपलोड कराने की एवज में डीडीसी का पेशकार 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था.

टालमटोल कर रहा था पेशकार

शिकायतकर्ता एडवोकेट ठाकुर ओमवीर सिंह ने बताया कि उनकी निगरानी में बहस 3 माह पूर्व ही पूरी हो चुकी है. इसके बाद भी उनके केस में कोई आदेश नहीं किया गया. पेशकार सुभाष चद्रा लगातार टालमटोल कर रहा था. आरोप है कि बिना रिश्वत लिए वह दस्तावेज देने को तैयार नहीं था. परेशान होकर ओमवीर सिंह ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की.

पेशकार को पकड़ने के लिए एसीबी ने जाल बिछाया

शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद ACB टीम ने पेशकार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पेशकार को 50 हजार रुपये के केमिकल लगे नोट दिए. जैसे ही पेशकार ने रकम ली, पहले से मौजूद ACB टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया.

आरोपी पेशकार को थाने ले गई टीम

गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी पेशकार को थाने ले गई. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सुभाष चंद्र मूल रूप से सहारनपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला हकीकत नगर का रहने वाला है. वह इन दिनों यहां किराए के मकान में नागफनी थाना क्षेत्र में रहता था. ACB ने ये ट्रैप इंस्पेक्टर मोहम्म्द इश्तियाक के नेतृत्व में पूरी की है.