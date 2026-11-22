समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नमन किया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह की जयंती पर भावुक पोस्ट करते हुए नेताजी के समाजवादी सिद्धांतों और मानवीय मूल्यों को याद किया.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"आज श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर उनको कोटि-कोटि नमन करते हुए हम उनके समाजवादी सिद्धांतों और मानवीय व्यावहारिक मूल्यों को और भी अधिक दृढ़ता के साथ आत्मसात् और जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय करने का संकल्प दोहराते हैं."

पूर्व सीएम ने आगे लिखा-"श्रद्धेय नेताजी से हमने जो सबसे सरल सबक सीखा वो था किसी के बुरे वक्त में साथ देना और कोई भी हो अगर वो ‘मदद’ की उम्मीद लेकर आए तो यथासंभव सहायता करना. इसके साथ ही एक अच्छी बात ये भी सीखी कि हो सकता है कोई किसी वजह या दबाव से आपके खिलाफ हो गया हो लेकिन हर कोई हमेशा बुरा या खराब नहीं होता है. इसीलिए जब कभी कोई सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से रिश्ते सुधारने के लिए कदम बढ़ाए तो हाथ आगे बढ़ाने में पीछे मत हटना."

7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे मुलायम सिंह यादव

बता दें कि साल 22 नवंबर 1939 को इटावा में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने साल 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी. उन्हें 'नेताजी' के नाम से जाना जाता था. मुलायम सिंह यादव 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा और 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए, उन्होंने तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला.

मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे मुलायम सिंह यादव

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की थी और 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था. उन्हें राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था.

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