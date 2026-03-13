LPG Crisis: बाराबंकी में सिलेंडर के लिए मचा हंगामा, कतार को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रसोई गैस के लिए मची त्राहि-त्राहि अब हिंसक रूप लेने लगी है. बंकी स्थित अमित गैस एजेंसी के बाहर बृहस्पतिवार को सिलेंडर लेने की होड़ में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. आरोप है कि सिलेंडर लेने पहुंचे अब्दुल और मनीष कुमार के बीच कतार में आगे-पीछे होने को लेकर कहासुनी शुरू हुई जो देखते ही देखते गाली-गलौज और लात-घूंसों में बदल गई. इस झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना जिले में व्याप्त उस पैनिक और तनाव का सबूत है, जहां एक सिलेंडर के लिए आम आदमी अपनों से ही भिड़ने को तैयार है.

जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 6.75 लाख है, जिनकी आपूर्ति के लिए 235 एजेंसियां संचालित हैं. दावा है कि प्रतिदिन 17 हजार से ज्यादा सिलेंडर बांटे जा रहे हैं लेकिन धरातल पर ये आंकड़े नाकाफी साबित हो रहे हैं. आलम यह है कि जिन उपभोक्ताओं ने हफ्तों पहले बुकिंग कराई थी उनके घरों तक भी सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है. इस संकट की आंच अब व्यवसाय पर भी पड़ने लगी है.

होटल-रेस्टोरेंट बंदी के कगार पर

एलपीजी की किल्लत के चलते जिले के कई छोटे होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. वहीं जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) डॉ. राकेश कुमार तिवारी का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और यह केवल अफवाहों के कारण उत्पन्न हुई घबराहट है. उन्होंने एजेंसी संचालकों को प्राथमिकता पर सिलेंडर बांटने के निर्देश तो जारी किए हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि जब पर्याप्त गैस उपलब्ध है तो 17 हजार की दैनिक आपूर्ति के बाद भी लोग सड़कों पर क्यों हैं.

कई शहरों में बड़ी दिक्कत

एक ओर सरकार और प्रशासन पर्याप्त एलपीजी का दावा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके शहर दर शहर गैस किल्लत की तस्वीरें सामने आ रहीं हैं. जिसने दावों को उड़ा दिया है. बहरहाल जल्द स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.